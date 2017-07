Messi knuser Ronaldo – signerer monsteravtale med Barcelona

Barcelona bekrefter at Lionel Messi (30) er enig om å forlenge kontrakten med klubben.

Den argentinske superstjernen har, etter mange måneder med spekulasjoner, blitt enig med Barcelona om å forlenge kontrakten frem til 30. juni 2021. Den nåværende kontrakten utløper i juni 2018.

Kontrakten vil bli signert når Messi kommer tilbake fra ferie i løpet av et par uker.

Messis nye lønn gjør ham, ifølge flere spanske medier, til Europas best betalte fotballspiller: 35 millioner euro, altså 333 millioner kroner, skal være hans nye årslønn.

Frem til nå var det Cristiano Ronaldo som ledet lønnskampen mellom de to superstjernene; ifølge Football Leaks, gjengitt av Aftonbladet, har portugiseren en årslønn på 240 millioner kroner.

Disse tallene innbefatter kun årslønnen spillerne får i sine klubber. De tjener naturligvis enorme summer på sponsoravtaler og lignende også.

Til tross for den nye, svimlende kontrakten, er Messi fortsatt ikke verdens best betalte fotballspiller. Han er nemlig slått av to landsmenn som spiller i kinesisk fotball.

Ezequiel Lavezzi, som signerte for Hebei China Fortune i 2016, tjener angivelig 450 millioner kroner i året. På andreplass kommer Shanghai Shenhuas Carlos Tévez, som soper inn ydmyke 358 millioner kroner.

