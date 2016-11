Messi herjet hjemme for Argentina

(Argentina-Colombia 3-0) Lionel Messi (29) overskygget stort sett alle da hans Argentina slo Colombia med tre mål på hjemmebane i den søramerikanske VM-kvalifiseringen.

Etter oppgjøret nektet imidlertid Messi & co å uttale seg til pressen.

Årsaken er skriverier om at Ezequiel Lavezzi er tatt i å røyke hasj under samlingen, skriver NTB.

EKS OSLO: Argentinas Lucas Pratto feirer sin scoring i natt. Den målgivende pasningen til den tidligere Lyn-spilleren kom fra Lionel Messi. Foto: Natacha Pisarenko , AP

– Vi har bestemt oss for å ikke prate med pressen med. Dere vet naturligvis hvorfor, sa Messi.

Seieren gjorde uansett at Argentina klatret til femteplass i den søramerikanske

VM-kvalifiseringen. Det holder til omspill mot vinneren av Oseania-kvaliken. Opp til Chile og Ecuador på fjerde og tredjeplass skiller det kun ett poeng.

Lyn-nedslag



Messi åpnet målkontoen for vertene med et fantastisk frispark fra rundt 25 meter etter ti minutter. Knapt kvarteret senere var Barcelona-spilleren servitør da han leverte et millimeterpresist innlegg på pannebrasken til Lucas Pratto (28), som tidligere har spilt for Oslo-klubben Lyn (2008/09).

Også på 3-0 var Messi arkitekt og tilrettelegger. 29-åringen vant ballen høyt i banen og serverte Angel Di Maria på åpent mål drøyt fem minutter før slutt.

Men det var ikke bare scoringen og de målgivende pasningene som var av det spektakulære slaget i San Juan. Vendingene, fintene, taktomslagene og pasningene var i helt egen klasse fra nummer ti på Argentina.

Brasil har på sin side full fart mot VM i Russland i 2018 etter 2-0 borte mot Peru. De gulkledde topper kvalifiseringen med 27 poeng, og det virker utenkelig at de skal rote bort en VM-plass.

Suárez-smell



Gabriel Jesus og Renato Augusto scoret målene for Brasil som tok sin sjette strake seier under den nye treneren Tite.

I de øvrige kampene vant Bolivia 1-0 mot Paraguay, Ecuador vant komfortabelt 3-0 hjemme mot Venezuela, mens Chile tok tre poeng mot Luis Suárez og hans lagkamerater på Uruguay med 3-1 hjemme.

Alexis Sánchez scoret Chiles to siste mål. Det betyr at Arsenal-spilleren etter alt å dømme har ristet av seg strekkskaden han pådro seg forrige uke, ifølge NTB.