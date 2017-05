Messi dømt til 21 måneders betinget fengsel

Spansk høyesterett har avvist Lionel Messis (29) anke, men fotballstjernen slipper å tilbringe tid innenfor spansk fengselsmur.

Sommeren 2016 ble Barcelona-stjernen sammen med sin far, Jorge Horacio, dømt for ikke å ha betalt 40 millioner kroner i skatt til den spanske stat.

Straffen på 21 måneders betinget fengsel ble anket, men spansk høyesterett konkluderte onsdag med samme strafferammer.

Ettersom straffen er under 24 måneder, og hverken fotballstjernen eller hans far har kriminelt rulleblad, skal Messi og faren ifølge spansk lov ikke sone dommen.

Se også: Messi-dommen: Tjener inn skattejukset på tre uker

Spanske medier skriver at det dreier seg om årene mellom 2007 og 2009. 2013 var første gang saken var oppe, før den ble nevnt på ny i forbindelse med Panama Papers i 2016.

Under rettsaken i fjor sommer påpekte aktor at det var far Jorge som hadde ansvar for store deler av sønnens økonomi, men konkluderte med at Lionel Messi ikke kunne unngå å vite om det som skjedde.

Messi skal ha lurt unna penger han har tjent gjennom lukrative sponsoravtaler ved bruk av kontoer i ulike land. Blant dem Uruguay, Belize, Sveits og Storbritannia. Aktor la i 2016 ned påstand om 22,5 måneder i fengsel.

Sett denne? Tysk magasin: Ronaldo gjemte 1,3 milliarder i skatteparadis

Nyheten kom som et sjokk i 2013. Jorge Messi var raskt ute og avviste beskyldningene, men like etter skal Messi angivelig ha betalt 40 millioner kroner for å gjøre opp for seg.

Det er ikke bare spanske skattemyndigheter Messi har havnet på kant med. Sjekk hvordan Messi provoserte Real Madrid-fansen etter å ha avgjort El Clásico:

Lionel Messi har vunnet fem av åtte gullballer siden 2009, den siste i 2016 for fotballåret 2015.

Han har vært i Barcelona siden han var 14 år, og har vunnet åtte La Liga-titler, fire Champions League-titler og fire spanske cupgull i løpet av sin karriere.

Allerede lørdag jakter han nok en tittel, da Alaves venter i den spanske cupfinalen.