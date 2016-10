VG samlet rivalene før nedrykksthrilleren: – Før kunne du nesten kline til spillerne

OLAVSGAARD (VG) Noe av det siste Kjetil Rekdal (47) kan gjøre som Vålerenga-trener er å trykke på «Obos-knappen» - og sende Lillestrøm mot 1. divisjon.

I den heisen kan Lillestrøm-trener Arne Erlandsen (56) stå. Og det kan bli den siste turen LSK-legenden får med LSK.

Punktum kan bli det første nedrykket fra den øverste divisjonen siden 1961. LSK har holdt seg i toppen siden opprykket i 1974.

Erlandsen: Nå vant jo Vålerenga mot Tromsø, så de er klare på en måte.

Rekdal: Ikke hundre prosent, nei.

Erlandsen: Jeg vet at du er en matematiker.

Rekdal: Det er riktig.

Erlandsen: Da har du med alle de ytterste konsekvensene.

Rekdal: Ja, ja. Men det har skjedd før.

– Kan det være sunt å rykke ned?

Erlandsen: Nei, det er sånt man trøster seg med.

– Man kan bygge jo et nytt lag?

Rekdal: Du kaster bort ett år. Det er en floskel. Du har de som bare har rast videre nedover.

– Hvordan havner to så tradisjonsrike klubber her?

Rekdal: Du må kappe, kappe, kappe. Det kan være sunt. Men på et tidspunkt er det ikke sunt lenger. Det er totalt deprimerende. Du må velge bort ting du vet at du trenger for å utvikle deg sportslig. Vi MÅ bare ut av det.

Rekdal vs Erlandsen = dødt løp



VG sitter med Rekdal og Erlandsen i kafeen på Hotel Olavsgaard, like ved E6. Det er omtrent like langt til Åråsen som til Valle. Pendleren Rekdal stopper når han er på vei hjem til Hamar.

««I» kjøre ikkje inn i Lillestrøm med Vålerenga-logo og «Rekdal» på bilen min», var det klare svaret vi fikk da vi foreslo Åråsen som møtested.

«Reka» tar en cola og et karbonadesmørbrød. Erlandsen kaffe og et wienerbrød. Hipster-bølgen har ikke akkurat veltet inn her, og det vil være en overdrivelse å si at den kom med Erlandsen/Rekdal.

Men det kler dem å sitte på nøkterne trestoler i en kafé av den gamle typen og prate om fotball.

FOTBALLPRAT: Arne Erlandsen og Kjetil Rekdal utenfor Olavsgaard Hotel. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Søndag er det alvor. De to trenerne har møtt hverandre åtte ganger som trenere for hvert sitt lag i norske serie og cup. Erlandsen har én seier over Rekdal som HamKam-trener. Det skjedde i 2008 da laget hans slo Aalesund 2-1 i Rekdals trenerdebut for klubben.

I de syv andre møtene har de ledet VIF og LSK. Der har det endt med fem uavgjort og to seirer til Rekdal. Totalt har altså Rekdal én seier mer enn Erlandsen i innbyrdes oppgjør i Norge. Men Erlandsen har én seier og én uavgjort i Royal League mot Vålerenga med IFK Göteborg. Dermed blir det helt dødt løp mellom de to: Seks uavgjort og to seirer til hver.

«Bedre at «I» scorer...»



– Jeg får skylde på Ronny (Deila) hvis vi taper, flirer Rekdal når han får høre at Erlandsen aldri har vunnet over Rekdal mens de har sine nåværende roller: Som trenere for LSK og VIF.



FAG OG MORO: Kjetil Rekdal og Arne Erlandsen hadde mye å prate om og mye å smile av da det møttes torsdag. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Blant de uavgjorte finner vi kanskje den «beste» Rekdal-seieren.

4. rundeoppgjøret i cupen i 2003 endte 1-1, og 11-10 på straffespark til Vålerenga. Rekdal byttet inn seg selv, uten å ha varmet opp, etter 115 minutter.

Han så et «smutthull» i regelverket, snudde seg mot Erik Hagen og sa:

– Det er bedre at «I» scorer enn at du bommer...

Så gikk han frem og scoret, for andre gang i straffesparkkonkurransen.

– Når det ene laget har utvist en spiller (Gunnar Halle), så kan vi begynne på nytt når de begynner på nytt. Jeg spurte Terje Hauge om den regelen stemte, og da nikket han, mimrer Rekdal.

– Erik Hagen gikk jo lengre og lengre bakover i køen. Han ville jo ikke ta straffe og han begynte å bli blek…

Deila leder laget



– Fortell om hvordan din nye rolle i Vålerenga blir.

– Jeg skal sørge for at Ronny (Deila) skal være 100 prosent Tippeliga-trener. At han ikke har masse forstyrrende element fra alle kanter. Hodet skal være klart når han går ut på feltet. Spesielt i en klubb som Vålerenga, der det er masse kok hele tiden, er det viktig.

– Skal du sitte på benken neste sesong?

– Nei, nei. Det er kun nå.

– Etter forrige kamp ville ikke Deila snakke. Skal du være hans talsmann?

– Nei, jeg er ikke talsmannen hans.

– Blir det ikke rart hvis dere taper mot LSK og så skal ikke Deila svare på spørsmål?

– Du må skjønne hva jeg prøver å si til deg nå: Det er «I» som har hovedansvaret ut sesongen. Så har vi tatt Ronny sakte, men sikkert, mer inn. Mot Stabæk satt han bak meg, og vi pratet underveis i kampen. Da hadde han allerede ledet laget i trening. Det er viktig for han også, fordi han skal ta noen avgjørelser med tanke på neste sesong.

– Så reiser vi til Tromsø, og da bytter vi. Ronny leder laget fra benken, og så får jeg ta det andre. Det gikk bra, og da gjør vi det ut sesongen.

– Synes dere at erfaring blir godt nok tatt vare på i Norge?

Rekdal: Jeg mener nei. Det ingen andre land hvor man som leder blir så fort oppbrukt som i Norge. Du blir skutt på hele tiden. Et evig jag etter helter og syndebukker.

Erlandsen: Vi har alltid vært best på å finne forklaringer på hvorfor vi ikke lykkes. Vi må være flinkere til å se muligheter. Jeg er uenig i at kunstgress er negativt for utviklingen av norsk fotball.

– Også på toppnivå?

Erlandsen: Selvsagt. Det er gode fasiliteter. Men hvis vi ikke trener bra, så er det ikke noe suksesskriterium.

– Du er litt uenig her, Rekdal?

Rekdal: Njeei. Både og. Jeg har sagt at kunstgress er utrolig viktig for å kunne trene nok. Men vi mister en fysisk dimensjon. Det er nesten ikke nærkamper lenger på toppnivå.

– Ronny Deila sier at han heller taper enn å spille drittfotball. Hva tenker dere?

Erlandsen: Jeg tror alle er ganske enige om hva som er bra fotball. Hva er «drittfotball»? Jeg skulle gjerne hatt en definisjon.

Rekdal: Hvis det sto om Champions League-finale, og Ronny måtte skutt ballen på taket, så tror jeg han hadde gjort det. Men over tid…

Erlandsen: Atlético Madrid, er det drittfotball? Mourinho, er det drittfotball?

Praten mellom de to barskingene (på avstand) går og går. Timen passeres til slutt. Rekdal fyrer litt mot unødvendige regler i barnefotballen og forteller om hans fotballgale sønn på fem som i hvert fall skal få med seg hele pakka. Hva som kreves. Men sønnen skal få bestemme selv hva han vil bli.

Han drar historien om da han handlet («det verste jeg vet»), og en liten unge skrek etter sin fjerde is for dagen…

Rekdal: Samfunnet har endret seg grasalt de siste 20 årene. Hvis jeg sa «oi, jeg glemte skoene mine», så hadde materialforvalteren slått meg i hjel. Nå spurter han inn..

Erlandsen: Jeg mener det er helt feil. Sunt folkevett og folkeskikk er fortsatt en vesentlig faktor for å bygge oppe et lag. Sånn vil ikke jeg ha det.

Rekdal: Jeg sa ikke at det var sånn…, men samfunnet har dreid i en retning der andre må ordne opp for deg hele tiden. Og hvis du ikke lykkes, så er det andre sin skyld.

Erlandsen: Som mamma og pappa får vi de barna vi fortjener. Som trenere får vi de spillerne vi fortjener. Og rettledning er ikke kjeft. Men det blir kanskje tatt som kritikk.

– Du har innført forbud mot sosiale medier/mobilbruk?

Erlandsen: Jeg vil ikke at vi under lunsjen sitter og ser ned i mobiltelefonen. Jeg vil at vi skal prate fag. Slik vi gjør nå. Det gir utvikling, og man lærer å ta vare på hverandre. Vi må lære å prate med hverandre på en ordentlig måte.

– Hva har endret seg mens dere har holdt på?

Rekdal: Den troppen jeg hadde i min første periode… det var voksne gutter. Du kunne nesten kline til dem, og likevel reiste de seg opp og gikk ut på banen og presterte. Nå må du ha en helt annen tilnærming. Du må passe på dem og lære dem så mye mer. Vi må tilbake til den knallharde læringen.

Erlandsen: En samfunnsutvikling. Jeg vet hvordan jeg vil ha det, og da gjør jeg noe med det. Hvis vi sier at det må settes krav, så må vi gjøre det. Hvis det har blitt sånn, så er det egentlig vår egen skyld som ledere, mammaer og pappaer.

Erlandsen: Jeg er jævlig opptatt av hverdagen. Maks prestasjoner på treningene hver eneste dag. Konsekvensen av det er resultater på søndag og over tid.

Rekdal: Skal man bli best til slutt, så må du bli fortalt og lært det så tidlig som overhodet mulig. 15-16-åringer har ikke forståelsen. «I» ble pisket.

Erlandsen: Det går på trenerkompetanse.

Rekdal: Det må komme en endring i norsk fotball.

Erlandsen: Men det er det vi som kan gjøre noe med, for det er ingen andre.

Rekdal: Og så har du et forbund du skal bryte igjennom.

Erlandsen: Igjen: Vi må ikke bruke unnskyldninger. Vi må gjøre det vi mener er best. Jeg i Lillestrøm og du i Vålerenga.