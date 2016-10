Uwe Rösler til VG: – Erlandsen er mannen som redder Lillestrøm

Uwe Rösler (48) har fortsatt hjertet sitt i Lillestrøm, etter fire sesonger som spiller og trener på Åråsen. Ansettelsen av Arne Erlandsen gjør at Rösler tror LSK holder seg.

– Det var ekstremt viktig at Lillestrøm fikk inn en som kjenner klubben, historien og som vet hva som skal til for å holde seg akkurat nå, sier Rösler til VG - på vei til kamp mot Millwall.

Tyskeren er i dag manager for Fleetwood Town i League One (nivå tre i engelsk fotball), men følger godt med på det som skjer i Norge og norsk fotball.

Tror på Erlandsen

– Jeg er sikker på at Lillestrøm holder seg, og jeg er glad de hentet inn Arne Erlandsen. Han fikser dette, han er mannen som redder Lillestrøm, sier Rösler om treneren som hentet han til LSK i 2002. Uwe Rösler fikk 11 kamper (10 mål) for klubben i 2002 og 2003, før han ble rammet av kreft og måtte legge opp.

To år etter, da kampen mot kreften var vunnet, overtok han Erlandsens jobb på Åråsen i 2005, tok LSK til to 4. plasser og to finaler (Royal League og den norske cupfinalen), før han fikk sparken og reiste videre til Viking og Stavanger.

Men han har alltid «holdt med» Lillestrøm. Nå har klubben tre skjebnekamper, først Start søndag på Åråsen, deretter borte mot Vålerenga og til slutt hjemme mot Molde. I øyeblikket har LSK 29 poeng. Det er et poeng opp til både play-off og sikker plass, så jevnt er det i bunnen av Tippeligaen.

Få med publikum

– Lillestrøm er i hjertet mitt. Og jeg håper og tror at de skal klare seg, sier Rösler. Han begrunner det med at Erlandsen er en tøffing som «ikke mister nattesøvnen» av motgang, og at han er grunnen til at Rösler tror Lillestrøm klarer seg.

– Arne klarer å få spillerne til å forstå alvoret, han klarer å motivere dem til full innsats, og jeg tror også Arne klarer å få publikum til å kjempe for laget. Det er jeg ganske sikker på, sier Rösler, som etter LSK og Viking, har vært manager i Molde, Brentford, Wigan og Leeds - før han nå leder Fleetwood Town.

– Lillestrøm har to strake seirer nå. Det bør gi selvtillit nok til å slå Start søndag. Jeg tror de overlever, noe som er viktig for både historien og alle i og rundt klubben. Jeg ønsker dem lykke til på søndag, sier tidligere LSK-trener Uwe Rösler.