Tidligere toppdommer: – Edvartsen kommer med karakteristikker som er dommerstanden uverdig

Omstridte Svein-Erik Edvartsen burde spart seg for karakteristikkene han serverte mot Lillestrøm, mener den tidligere toppdommeren Per Ivar Staberg.

Det ble et voldsomt verbalt oppgjør mellom Edvartsen og Frode Kippe utenfor garderobedøren til LSK etter at de hadde tapt (1–2) for Sogndal søndag. Kippe mente seg feilaktig utvist.

Ifølge Per Ivar Staberg var Edvartsen den som «helte bensin på et bål som allerede brant godt» da han sørget for et realt sirkus etter kampen.

– For å si det veldig forsiktig, så oppfører Edvartsen seg altfor offensivt. En dommer skal være objektiv, og det forventes at du er kald og rolig. Jeg synes ikke han fremstår som spesielt kald og rolig, sier Per Ivar Staberg til VG.

TØFFE TAK: Per Ivar Staberg (t.h.) i aksjon i en eliteseriekamp mellom Vålerenga og Brann i 2009. David Nielsen (t.v.) i diskusjon med Kristofer Hæstad. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Edvartsen brukte ord som «treg» om LSK-stopperne Frode Kippe og Marius Amundsen. Og «kynismen lever på Åråsen». Langt over streken, ifølge Staberg.

– Edvartsen fremstår aggressiv, og kommer med karakteristikker som er uverdig dommerstanden. For da blir det ikke noe lettere for de i sort utpå der, sier Per Ivar Staberg.

Svein-Erik Edvartsen svarer følgende på påstanden om at hans uttalelser oppfattes som uverdige:

– Jeg har notert meg at meningene er delte etter at jeg tok til motmæle i går. Jeg følte at jeg anmodet om fair play og ble møtt med innlagt protest. Da sa jeg ting følelsesmessig etter kampen til media. Jeg har ingen problemer med å se at deler av min mediehåndtering burde vært håndtert annerledes. Jeg skal ta lærdom av dette for fremtiden, sier Edvartsen til VG.

På spørsmål om han kan dømme på Åråsen igjen etter dette, sier Edvartsen:

– Dommersjefen setter opp dommeroppsett hver mandag. Jeg kommer alltid til å dømme den kampen som jeg er oppsatt på.

Forbannet LSK-leder



LSKs styreleder Owe Haraldsen reagerer kraftig på Edvartsens omtale av LSK etter kampen:

«Lenge leve usportsligheten, kynismen lever på Åråsen».

– Det er helt urimelig at en dommer skal uttale seg generelt om etiske innstillinger i en fotballklubb, sier Halvorsen til VG – som er overrasket over utspillet.

SMILET FORSVANT FORT: LSKs styreleder Owe Halvorsen (t.v.) sammen med sportsdirektør Torgeir Bjarmann på Årasen da Arne Erlandsen ble presentert som ny trener forrige uke. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Vi prøver å bygge vårt omdømme og ha orden i sakene, sier Halvorsen.

LSKs stopperpar ble omtalt av Svein-Erik Edvartsen som trege i forbindelse med situasjonen som ga rødt kort.

– For at det skal bli gult kort i en slik situasjon, må det være en fair sjanse til å spille ball. Det har hverken Amundsen eller Kippe, fordi de er for trege og kommer for langt bak, sa Edvartsen til TV 2. Senere på kvelden gjentok han at LSK-stopperne «er trege».

– Det er ufattelig at han uttaler seg sportslig om våre stoppere. Det har han ingenting med å gjøre, sier Halvorsen.

Han er oppgitt etter det han oppfatter som dommertabber i de siste kampene.

– Dette provoserer meg, og man blir lite inspirert til å fortsette som fotballeder etter gjentatte dommertabber. Det var også en i kampen mot Odd, sier Halvorsen til VG.

Staberg dømte på toppnivå i 20 sesonger. For to år siden var det slutt. Men han følger fortsatt godt med. Og har klare meninger. Blant annet om sin tidligere kollega – med lattermild stemme.

– Han betegner spillere som trege. Jeg tror begge midtstopperne til LSK gruser Edvartsen i baklengs sprint, sier Staberg.

– Skal se det selv



Situasjonen som førte til koket på Åråsen var da Edvartsen dømte straffespark til Sogndal, da Martin Ramsland gikk ned i feltet. Marius Amundsen fikk Sogndal-angriperen ut av balanse, før Kippe også kom inn i situasjonen.

– Det viktigste for dommerteamet i ettertid er at TV-bildene viser at det var grunnlag for å gi LSKs nr. 13 direkte rødt kort for å frata motparten en åpenbar målsjanse, forklarer Edvartsen mandag formiddag.

Edvartsen var raskt oppe med det røde kortet og markerte straffespark. Men han spurte Amundsen og Kippe hvem som ville ha det røde kortet. Da ingen av dem sto frem som den skyldige, valgte Edvartsen Kippe.

– Det er verdt et forsøk hvis du har kontroll. Men du kan ikke forvente at begge LSK-spillerne sier de har gjort noe som tilsier at de skal ut. I utgangspunktet skal du se det selv som dommer. Men når du er så usikker som Edvartsen er, så er det verdt et forsøk, og da er det pragmatisk å gjøre det, sier Staberg.

Han er ganske sikker på at Edvartsen ikke dømmer Lillestrøm mer i år. Heller ikke kamper som har påvirkning på LSK og tabellsituasjonen av Tippeligaen.

En annen pensjonert toppdommer – Tom Henning Øvrebø – mener en dommer må være helt trygg på hvem man skal vise ut før han drar opp det røde kortet. Han synes ikke i utgangspunktet at det er noe feil at Edvartsen involverer spillerne, men han påpeker at det er fare for at spillerne ikke snakker sant.

– Jeg går ut fra at Edvartsen var trygg på avgjørelsen, men han ville kvalitetssikre seg i forhold til den han valgte. Men i utgangspunktet skal du som dommer være helt sikker på hvem som vises ut. Hvis ikke, må du la være, sier Øvrebø.

