Sparket Kristinsson til VG: – Jeg skjønner LSK-ledelsen

Runar Kristinsson (47) har forståelse for at Lillestrøm-ledelsen valgte å sparke ham som trener i den nedrykkstruede klubben når seks serierunder gjenstår.

– Jeg har fått sjansen til å snu dette, og hatt styreformannen sterkt bak meg frem til nå, sier Kristinsson til VG kort tid etter at han i dag fikk beskjed om at jobben som trener i romeriksklubben er over.

Etter at laget kom hjem til Lillestrøm etter gårsdagens 1-2-tap i Tromsø var det rett i møte med sportsdirektør Torgeir Bjarmann og styreformann Owe Halvorsen.

SKRYTER AV SPILLERNE: Runar Kristinsson mener spillerne har gjort alt de kan for å redde jobben hans - og klubben fra nedrykk. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

– Der ble det klart at klubben følte seg tvunget til å gjøre noe. Det er bare seks serierunder igjen. Vi har ikke lykkes med å få resultatene, og jeg skjønner LSK-ledelsen. Dette handler om å redde klubben fra nedrykk, og jeg er en av dem som mener at en klubb Lillestrøm alltid skal være på øverste nivå, sier Kristinsson som selv spilte på Åråsen på slutten av 90-tallet.

– Å bytte trener har vært en siste utvei for oss. Vi ønsket å forsøke alle andre alternative tiltak først. Når disse tiltakene ikke har gitt det ønskede resultat, ser vi oss dessverre nødt til å gå til det skritt å avslutte samarbeidet med Kristinsson, sa styreleder Halvorsen til VG tidligere i dag.

Keepertabber



Mot Tromsø i går var det en giganttabbe av keeper Arnold Origi som sørget for at det ble tap på overtid. Forrige helg var det sene scoringer av Odd som førte til at poengene glapp, og mot Viking i kampen før der var det en annen Origi-tabbe som ble avgjørende.

– Vi har sett fremgang i laget, og spillerne har vist særlig i de to siste kampene at de har hevet seg. De har gjort alt de kan for å få resultater. Ett poeng mot Tromsø i går hadde hjulpet mye. Det hadde kanskje ikke hjulpet meg så mye, men for laget hadde det vært bra, sier 47-åringen.

– Tror du at du hadde fått sparken i dag hvis det hadde blitt 1-1 i går?

– Det kan jeg ikke si noe om, for det aner jeg ikke. Uansett kan jeg ikke skylde på keepertabben til Arnold (Origi) for han har sikret oss mange poeng denne sesongen.

Søndag om en uke kommer Sogndal på besøk i det som er en ekstremt viktig kamp for klubben som feirer 100-årsjubileum neste år.

– Jeg ønsker mest av alt at LSK skal redde plassen. Det er alt som betyr noe, og de må få inn en trener som gjør det bedre enn det jeg har fått til. Hvem eller hvordan har jeg ikke så mye formening om bare det skjer, sier islendingen.

Tror på enighet om penger



Han har kontrakt på Åråsen ut 2017-sesongen, og det er ikke avklart hvordan det økonomiske blir gjort opp mellom partene.

– Den biten tar vi senere. Vi har hatt en god samtale i dag, og dette blir ikke noe problem. Vi har hatt en god dialog hele veien og kommer til enighet om dette, mener Kristinsson som ikke vet hva han skal gjøre jobbmessig fremover.

– Nå skal jeg være sammen med familien og nyte det fine været i Norge fremover, så får vi se hvor fotballen fører meg. Jeg har ikke tenkt noe på hva jeg skal gjøre fremover.

PS! Arne Erlandsen og Tom Nordlie er blant navnene som kobles til den ledige trenerjobben. En ny trener skal offentliggjøres førstkommende tirsdag.