Skammelsrud Lund: –EM frister, men det er ikke nok

Selv om landslagsspillerne Marita Skammelsrud Lund (27) og Marit Sandvei (29) kunne fått billett til sommerens EM, er ikke motivasjonen til å fortsette sterk nok. Lysten er borte.

– Dette har vært noe jeg har vurdert lenge. Motivasjonen til å fortsette er borte, og jeg har lenge gått og tenkt på å slutte. EM frister, men det er ikke nok til å skulle fortsette. Jeg har vært med på flere mesterskap tidligere, sier Skammelsrud Lund til VG.

Hun har jobbet ved siden fotballen, og nå ser 27-åringen frem til å ikke tenke så mye på fotball.

– Som en del av fysioterapeutstudiet jeg har gått, har jeg jobbet i full stilling ved siden av å spille fotball. Nå har jeg lyst til å gjøre andre ting enn å spille, for det tar mye tid, forteller hun.

Ville vurdert spill i utlandet

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: Jon Olav Nesvold , NTB scanpix

Hadde Skammelsrud Lund fått et tilbud fra utlandet – der hun kunne satset fullt på fotball, er det ikke sikkert at hun hadde lagt skoene på hyllen.

– Da kan det hende at jeg hadde fortsatt å spille. Men det har jeg ikke fått, og da føles det riktig å slutte nå. Både landslaget og klubben fortjener å ha motiverte spillere, sier 27-åringen, som står med 88 landskamper.

Men forsvarsspilleren kan komme til å gjøre comeback.

– Dersom det kribler i beina mine i januar eller i fremtiden, har jeg fått beskjed om at jeg er hjertelig velkommen tilbake i Lillestrøm. Og det er hyggelig, sier Skammelsrud Lund, som debuterte i Toppserien som 18-åring.

– Gir meg på topp



Også Marit Sandvei forteller at hun mangler lyst.

– Motivasjonen til å fortsette å spille er borte, og det krever mye energi og tid å skulle fortsette å spille. Nå får jeg tid til å kunne gjøre andre ting, forteller hun til VG.

– Jeg har spilt i Toppserien i elleve år, og jeg føler at jeg har fått gjennombruddet mitt med landslaget denne sesongen. Nå gir jeg meg på topp, sier hun.

Påtroppende LSK-trener Hege Riise skulle gjerne hatt med seg Sandvei og Skammelsrud Lund videre.

– Jeg synes det er veldig trist at de gir seg i så ung alder. Jeg har sett det litt på dem; at de har manglet motivasjon til å fortsette. Og jeg fryktet at de skulle ta den avgjørelsen som de nå har tatt, sier hun.

Også landslagsassistent Geir Hansen, som nå må finne to erstatter før årets siste landskamp mot Tyskland i neste uke, beklager at de to LSK-spillerne gir seg.

– De ringte meg i går kveld og fortalte at de ville legge opp. Samtidig meldte de forfall til kampen mot Tyskland. Det er selvfølgelig synd for oss. Det er et tap for norsk kvinnelandslagsfotball både på og utenfor banen, sier Geir Hansen til VG.