Arne Erlandsen eller Tom Nordlie blir trolig ny Lillestrøm-trener. Roger Risholt, som tidligere har spilt under begge to, er ikke tvil om hvem han mener klubben bør velge.

Nordlie og Erlandsens Tippeliga-tall: Nordlie: Odd (1999) 39 poeng, 26 kamper. Vålerenga (2000) 24 poeng på 26 kamper. Start (2005) 46 poeng på 26 kamper. I 2006 ble det 12 poeng på 12 kamper. Viking (2006) 12 poeng på syv kamper. Lillestrøm (2007) 44 poeng på 26 kamper. I 2008 ble det seks poeng på åtte kamper. Fredrikstad (2009) 12 poeng på åtte kamper. Sandnes Ulf (2014) 12 poeng på 14 kamper. Poengsnitt: 1,3529 Erlandsen: Syv hele sesonger i Lillestrøm fra sesongen 1998-2004. 182 kamper og 285 poeng. Ham-Kam (2008) 21 poeng på 26 kamper. Poengsnitt: 1,47

Overfor VG fremholder han sin påstand fra Twitter, hvor han skriver at han hadde valgt Nordlie ti av ti ganger med tanke på den situasjonen Lillestrøm er i.

– Nordlie er en av de dyktigste jeg har hatt faglig sett. Jeg har sett LSK spille fotball i år, og de kan ikke gå til den rake motsetning – som Erlandsen står for – og slå ballen opp i blinde. Nordlie har et innarbeidet system som han kan inn og ut og skal ikke slå langt for enhver pris, sier Risholt, som tjente under Nordlie i Tippeligaen i 2009 og Erlandsen i OBOS-ligaen så sent som i fjor.

VG var mandag ettermiddag i kontakt med Erlandsen. Han var da klar på at han ikke ønsket å melde noe som helst om sitt kandidatur til trenerjobben på Åråsen.

– Jeg har ingen kommentar til noe. Jeg har ikke noe å si, sier Erlandsen.

Konfrontert med at Roger Risholt mener LSK bør velge Tom Nordlie ti av ti ganger, sier 56-åringen:

– Det kan ha noe å gjøre med at han ikke fikk spille så mye under meg. I alle mine klubber har jeg hatt ett mål for øye. Det er å vinne flest mulig fotballkamper med det materialet man har til rådighet. Det er veldig enkelt, sier Erlandsen.

– Blir du lei av kritikken mot spillestilen du står for?

– Det er enhver sin rett å mene hva de måtte ønske. Det viktigste er å oppnå målene man har satt seg. Det har jeg som regel klart 100 prosent.

Erlandsen med bedre poengsnitt



En gjennomgang av de to trenernes poengfangst som Tippeliga-trenere viser omtrent dødt løp. Nordlie har gjennom sine engasjement i syv ulike klubber på øverste nivå – ofte også som såkalt redningsmann på tampen av sesongen – kapret 207 poeng på 153 kamper. Det gir et snitt på 1,35 poeng per kamp.

MÅTTE GÅ: Runar Kristinsson. Foto: , NTB scanpix

Erlandsen har noen færre sesonger totalt sett i Tippeligaen, og har i løpet av årene i Lillestrøm og HamKam tatt 306 poeng på 208 kamper. Det gir et snitt per kamp på 1,47.

Risholt innrømmer at han aldri hadde noe spesielt godt forhold til Erlandsen under hans tid som Fredrikstad-trener og mener det heller var «et under og Jervs fortjeneste at FFK berget plassen i fjor». Den æren skal ikke Erlandsen få, mener Fredrikstad-profilen, som for øvrig har fått en «ny vår» under Mons Ivar Mjelde denne høsten.

– Jeg tror for eksempel en spiller som Erling Knudtzon kunne fått en ny start under Nordlie. Han hadde passet bra i en 4-3-3-formasjon. Tom Nordlie vil spille fremoverrettet fotball, men langs bakken. Den fotballen Erlandsen holder på med er forhåpentligvis norsk fotball ferdig med, sier Risholt.

– Vant ingen Fredrikstad-hjerter



Erlandsen og Nordlie har i tillegg til ansvar for de nevnte Tippeliga-klubbene tatt kortere engasjement i klubber lengre ned i divisjonssystemet. Erlandsen har «reddet» Ull/Kisa (2010), Moss FK (2013) og nevnte Fredrikstad (2015) fra nedrykk.

– Resultatmessig gjorde han jobben han var hentet inn for å gjøre. Han reddet jo Moss. Det er det han er kjent for å være god på. Han stiller ekstreme krav til miljøet rundt seg og spillerne sine, sier sportssjef i Moss Avis, Knut-Eigil Nesselquist, til VG.

Sportssjef i Fredriksstad Blad, Erik A. Pedersen, mener Erlandsen egentlig ikke ble noen suksess i plankebyen.

– Det er fordi mange forventet å se mer offensiv og underholdende fotball. Det ble kjedelig. FFK ble ikke noe morsomt lag å se på. Men han hadde én oppgave og det var å berge plassen. Det klarte han jo, med hjelp fra Jerv i siste serierunde. Sånn sett var det ingenting å ta ham på. Men han vant ingen Fredrikstad-hjerter her i byen, sier Pedersen til VG.

Leder Skeid i 2. divisjon



Tom Nordlie er kanskje mest kjent for å være «redningsmann», spesielt etter at Viking ble reddet fra nedrykk i 2006, men han ledet også Start til seriesølv i 2005. I både Vålerenga og Lillestrøm var han ferdig etter en drøy sesong. I Sandnes Ulf for to år siden lyktes ikke Nordlie med sin redningsaksjon.

I fjor ble det en overraskende exit like før sesongslutt da han ledet Toppserie-laget Avaldsnes.

Nå er han trener for Skeid i 2. divisjon. Der har det omtrent gått på skinner. Oslo-klubben ligger nå på en tredjeplass bak Tromsdalen og Finnsnes. Nordlie har en klausul som gjør at han kan forlate Skeid for en ny klubb på øverste nivå hvis han får tilbudet.