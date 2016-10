LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm–Start 1–1) Lillestrøm fikk hjelp av flere lag, men klarte ikke å gjøre jobben selv mot bunnlaget på hjemmebane. Gamle-treneren, Tom Nordlie, mener LSK brukte feil taktikk.

– Jeg ville gått i strupen på Start fra start, sier Tom Nordlie til VG. Han uttaler seg som LSK-fan og NRK-ekspert, men han kjempet også med Arne Erlandsen om jobben som LSK-trener.

Derfor blir Nordlies kritikk litt pikant. Og det skjønner han selv også. Det startet med at Nordlie skrev følgende på twitter:

«Hvorfor presser LSK lavt hjemme mot seriens bunnlag? Det går an å være kompakt i høyt press.7-0 i cornere og 55-45 ballbesittelse for Start.»

Da VG snakker med Nordlie litt senere, utdyper han:

– Poenget mitt, i en sånn kamp, hjemme mot bunnlaget, er at jeg mener det beste ville vært å gå i strupen på Start, presset høyt og stresset dem. Og så heller lagt presset lavere etter hvert. 55-45 i ballinnehav og 7-0 i cornere til Start i 1. omgang forteller vel egentlig nok om at LSK ikke gjennomførte en god omgang, mener Nordlie.

Men Arne Erlandsen fortsatte med sitt lave press, og etter 25 minutter tok altså Start ledelsen, ved Dennis Antwi. LSK lå og ventet, men ballsikre Start-spillere gjorde få feil og hjemmelaget skapte to små sjanser de første 45 minuttene.

– Det var ikke sånn vi skulle fremstå. De 10-15 første minuttene er bra, men så blir Håkon Skogseid skadet, vi må rokere på laget, så scorer Start. Og da ser vi passive ut resten av omgangen. Jeg vet ikke hvorfor, men det var slett ikke meningen at vi skulle være så seige, så passive. Vi så ikke ut som jeg ville vi skulle gjøre. Vi må være langt hvassere, sier Arne Erlandsen til VG.

– Det er ingen direkte kritikk av Arne, det er en kritikk av gjennomføringen. Jeg synes det så håpløst ut, og jeg vet alt om hvordan et lag kan se sånn ut. Det skjer noen ganger, uten at noen har skylden. Du så hvor mye som ble skapt det siste kvarteret når LSK presset på, sier Nordlie.

– Jeg tror fort at Vålerenga allerede har klart seg med sine 34 poeng, uten at jeg tror det hjelper oss på Ullevaal. Vi må ha poeng, sier LSK-kaptein Frode Kippe.

For et poeng hjalp ikke veldig mye i Lillestrøms desperate kamp for å overleve i Tippeligaen, der klubben har befunnet seg hvert år siden 1975. Trolig trenger klubben en seier i en av de to siste seriekampene, den første er møtet med erkerival Vålerenga på Ullevaal neste helg.

Det var en blanding av nervøsitet og intensitet på Åråsen søndag kveld. Det skulle mobiliseres fra alle hold, både store og små. Og det kom nesten ni tusen mennesker til stadion.

Men de ble skuffet – i hvert fall lenge. For LSK startet ikke bare med lavt press, men fortsatte med det også etter at bunnlaget Start tok ledelsen på Åråsen.

Byttet av Mohamed Ofkir for Bonke Innocent gjorde en forskjell. Ofkir gjorde det medspillerne hadde gjort for lite av før pause - gitt motstanderne problemer. Det var tilløp til panikk i Start-forsvaret da Ofkir fikk ballen, og det ha uttelling etter 61 minutter.

Svære Tomas Malec utlignet til 1-1.

Et visst press ble det etter Malecs scoring, men ikke i stor nok grad til at de helt store sjansene ble skapt.

– I lange perioder ble vi altfor baktunge. Noe var galt, det er helt håpløst at Start skal få dirigere spillet mot oss på Åråsen. Vi forflytter oss jo ikke, sier LSK-kaptein Frode Kippe til VG.

Lillestrøm er nå på like mange poeng som Tromsø og Bodø/Glimt, som tapte sine kamper, to poeng foran Stabæk som er nest sist - og fire poeng bak Vålerenga.