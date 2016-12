LSK-talentet spilte futsal mot klubbens vilje – pådro seg alvorlig kneskade

Lillestrøm-talentet Sheriff Sinyan (20) brøt klubbens reglement og spilte futsal uten tillatelse da han søndag pådro seg en alvorlig kneskade.

Ifølge LSKs fysiske trener og fysioterapeut Geir Kåsene slo Holmlia-gutten kneskålen ut av ledd og må trolig gjennomføre en operasjon som setter ham på sidelinjen i minst seks måneder.

– Vi vet at kneskålen har vært ute av posisjon. Videre undersøkelser vil vise om han må operere eller ikke. Uten inngrep kan han være tilbake om et par måneder. Hvis han må operere vil han være ute i lang tid, minimum seks måneder, sier Kåsene til VG.

Må trolig operere



Kneet skal MR-undersøkes tirsdag, men sannsynligheten er stor for at den anvendelige spilleren mister store deler av 2017-sesongen. Molde-kaptein og tidligere LSK-spiller Ruben Gabrielsen var ute i hele 15 måneder da han hadde en tilsvarende skade.

– Så lenge han skal være Tippeliga-spiller i mange år fremover, er sjansen relativt stor for at skaden kan skje igjen hvis han ikke opererer. Så mest sannsynlig må han operere. Jeg heller mot den vurderingen, sier Kåsene.

Det var under en futsal-kamp i Ekeberghallen på søndag skaden skjedde. Sinyan hadde ikke spurt klubben om lov til å delta da det fatale skjedde.

– Det var dramatisk da det skjedde. Og veldig smertepreget.

– Hvordan har han det nå?

– Han har oppfattet alvorlighetsgraden og er skuffet og lei seg, forteller LSKs fysioterapeut.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Skaden kommer ekstremt ubeleilig for trener Arne Erlandsen som hadde store planer for 20-åringen i 2017.

– Forferdelig synd både for klubben og for spilleren. Sheriff var en særdeles viktig brikke for oss, og er en spiller som kan bekle både midtstopper- og midtbanerolle. Vi får håpe på det beste, men trolig mister han hele den kommende sesongen. Det er den samme skaden som Ruben Gabrielsen hadde. Han var borte i 15 måneder, sier Arne Erlandsen.

Spilte futsal uten tillatelse



Lillestrøm-treneren bekrefter overfor VG at Sinyan hverken hadde spurt om eller fått tillatelse til å delta i futsal-turneringen.

– Vi vanner til og med kunstgresset før vi trener for at spillerne ikke skal utsettes for økt skaderisiko. Da er det selvsagt ikke greit å spille futsal i Ekeberghallen. Vi visste ikke at han skulle spille futsal. Men skaden har skjedd og vi får ikke gjort noe med det nå. Vi får sette det på kontoen for ungdommelig iver og pågangsmot.

Nå må LSK, som må kutte flere millioner kroner på den sportslige satsingen neste år, sannsynligvis hente inn en ny midtstopper – selv om Frode Kippe trolig takker ja til kontraktstilbudet han har mottatt.

Erlandsen har vært svært imponert over Sheriff Sinyan etter at han ga unggutten sjansen fra start i skjebnekampen mot Stabæk. I det som ble starten på snuoperasjonen som endte med fornyet kontrakt scoret 20-åringen LSKs ledermål og var meget god.

– Han avsluttet sesongen strålende og har utviklet seg videre de siste ukene. Han kan bli en meget god spiller. Det er utrolig synd at han pådro seg denne skaden nå, sier Arne Erlandsen.

Sheriff Sinyan har ikke svart på VGs henvendelse mandag kveld.

