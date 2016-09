LSK-heltene skjelver: – Det er tragisk

For første gang på 50 år kan Lillestrøm oppleve et nedrykk. Det får gamle LSK-helter til å skjelve.

Med tap borte mot Tromsø lørdag kan klubben som har vært lengst sammenhengende i vår øverste serie være på enten kvalifiseringsplass eller direkte nedrykk.

– Jeg synes det er tragisk. Ikke minst med tanke på at klubben skal feire 100-årsjubileum neste år. Det er veldig synd at det ser ut som det gjør, sier Ole Dyrstad (60).

Han var kaptein i 1989, sist kanarifuglene vant seriegull. Med midtstopperparet Ole Dyrstad og Bård Bjerkeland, og Frode Grodås i mål, slapp LSK kun inn tre mål på 11 hjemmekamper.

I år har kun fortapte Start sluppet inn flere mål enn laget til Rúnar Kristinsson.

– Skeptisk



Dyrstad frykter det verste.

– Jeg er litt skeptisk. Jeg er gammel forsvarsspiller og mener at de slipper inn for mye mål. Formkurven er dårlig. Det første som må skje hvis det skal gå bra, er at de må få tettet igjen bak. Jeg håper det går bra, men er langt fra sikker, sier 60-åringen, som har flyttet hjem til Finnmark og kjemper om opprykk fra 4. divisjon som Honningsvåg-trener.

TØFFING: Bård Bjerkeland var en knallhard midtstopper som ble kåret til årets spiller i VG i 1989. Han etterlyser mer innsats og flere ledertyper i dagens LSK-mannskap. Foto: Jørn H. Moen , NTB scanpix

Sist Lillestrøm rykket ned fra den øverste divisjonen var i 1961. Sist gang Lillestrøm opplevde et nedrykk fra til nivå tre i 1966. Nå står romerikingene på kanten av stupet og kan komme til å rykke ned for første gang på 50 år.

– Det er helt tragisk. Men det skal ikke skje, sier Bård Bjerkeland (54), årets spiller på VG-børsen i 1989.

Etter intern uenighet valgte et splittet LSK-styre å gi trener Rúnar Kristinsson fornyet tillit 23. august. Bjerkeland mener spillerne bør gå i seg selv.

– Det går på innsats. Jeg er ikke så sikker på at det bestandig er treneren som har skylda heller. Noen må ta disse spillerne i øra. De må ha en ordentlig leder som har litt baller. Som tør å si fra. Men det kan også være treneren, sier Bjerkeland.

– Et sjokk



– Det er jo spennende nå da. Det kan fort ende med nedrykk. Men jeg synes det var lysning i den siste kampen. Odd er en brukbar motstander og vi kunne fort ha vunnet den kampen. Jeg har tro på at de greier det, sier Frank Grønlund (63), mangeårig klubb-bauta både på og utenfor banen.

Han er usikker på hvordan klubben som «aldri rykker ned» vil takle en eventuell degradering.

– Det er vanskelig å si for det har ikke skjedd i noen av oss som er her nå sin historie. Vi er ikke forberedt på det i det hele tatt. Det blir nok et jævla sjokk. Det blir tøft å vite hva man skal gjøre da. Jeg tror ikke det er mange som har sett det scenarioet for seg, sier Grønlund.

– Hvor hardt går situasjonen inn på deg?

– Jeg prøver å holde avstand. Jeg ble jo fjernet, og det sitter jo litt i. Jeg prøver å være litt kald. Men jeg er jævla spent på kampene. Et nedrykk kommer til å svi. Vi får håpe at det er nok folk som kan brette opp ermene hvis det skjer. Vi er ikke vant til dette å gå opp og ned sånn som Sogndal og Fredrikstad. Hos oss kan det fort bli et ras hvis vi ikke klarer å samle troppene, svarer Frank Grønlund.

– Må yngre krefter til



Tidligere LSK-kaptein og klubbinvestor Per Berg sier det slik:

– Det ser stygt ut. Det vil være veldig trist om det skulle bli nedrykk. På den annen siden kan krise være muligheten til en ny start. LSK har vært i faresonen i mange år. Om det skulle være så ille at det blir nedrykk, så er det kjempetrist, men hvis man utnytter muligheten kan det også være en ny start.

– Mener du at det trengs en storrengjøring i klubben?

– Ja, både storrengjøring og at man blir enige om konseptet. Det må trenes mye mer. Jeg har mast i mange år om at det trenes for lite. Vi får rapporter fra spillere som er i Tyskland som forteller om helt andre treningsmengder og intensitet.

– Kan det være aktuelt for deg å gå inn på herresiden i LSK igjen?

– Nei, jeg er for gammel. Jeg blir 72 og det er for gammelt. Det må yngre krefter til, svarer Per Berg.

– Det blir mer og mer alvorlig. De har alt i sine egne hender, men det blir verre og verre jo flere kamper man taper. Det er egentlig bare trist at klubben er der den er. LSK er en klubb som fra gammelt av er en toppklubb, sier Dennis Schiller.

– Jeg har vært på noen kamper, men jeg blir bare irritert av å se på. Så da gidder jeg ikke lenger. Det er for dårlig innsats. Mindre tatoveringer og mindre hårgelé, melder Bård Bjerkeland.

Ole Dyrstad mener LSK må søke tilbake til sine egne røtter.

– For det første må de beholde de gode spillerne lenger enn de har gjort de siste årene. For det andre må man starte med å bygge et solid forsvarsspill. Man må litt tilbake til det som ga resultater. Lillestrøm var kjent for at det var en ubehagelig hjemmebane å komme på besøk til og et fysisk sterkt lag. Det er bra med kreative spillere, men man trenger litt muskler. Man kan kompensere mye med innsats og fysikk, sier Dyrstad.

PS! Sønnen Andreas Dyrstad (17) har ved flere anledninger trent med LSKs juniorlag og kan være aktuell for en overgang i løpet av de nærmeste månedene.