Lillestrøm til semifinale etter drømmemål av Melgalvis

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm–Stabæk 3-1) Lillestrøm kan være på vei mot sin 13. cupfinale. Med kunstscoring av Aleksander Melgalvis – og en pangscoring av Marco Tagbajumi – er de klare for semifinalen.

Og på overtid gjorde Fredrik Krogstad 3–1 på en kontring.

Etter en tam start på matchen kom kampens store høydepunkt. Og for et høydepunkt. Aleksander Melgalvis (28) leverte en kunstscoring av høy internasjonal klasse. Fra om lag 20 meter klinket han til med et frispark i krysset.

LSKs cupmesterskap 1977. 1978, 1981, 1985 og 2007.

Stabæk-keeper Sayouba Mandé var etter ballen. Men ikke i nærheten. Og hvorfor Stabæk droppet mur var nok tema i pausen. I hvert fall fikk kveldens mann fri sikt, og litt av en restart etter et langt skadeavbrekk.

– Dette var veldig artig, nå er det bare én kamp til så er vi i finalen, og det er målet, sier en Melgalvis i svært godt humør til TV 2 etter kampen.



– Strak vei til krysset



Melgalvis ble skadefri akkurat i tide til kvartfinalen. Årets funn på Åråsen ble skadet i treningskamp mot Sarpsborg i sommer. Avrevet leddbånd var meldingen fra helseteamet. Fire uker etter startet brumunddølen med latviske aner. Åpenbart en lykke for LSK.

– Jeg ble glad for at det ikke var noen mur der, da var det strak vei til krysset, sa Melgalvis om suseren som sendte Lillestrøm i føringen.



Men istedenfor å trykke på videre slapp hjemmelaget gjestene inn i matchen. Åtte minutter etter ledermål kom reduseringen. Bæringenes nysignering, John Hou Sæther (19), fra Rosenborg dukket opp på nærmeste stolpe og prikket inn 1–1.

Som 16-åring fikk Sæther en pangstart på karrieren. Han ble tidenes yngste RBK-spiller da han debuterte i cupen mot Orkla. Og på lag med Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar) og Ole Selnæs (Saint Etienne).

Men etter 2015-sesongen har han vært forfulgt av skader – og utleid til Ranheim (OBOS-ligaen) – før han gikk til Stabæk i juli.

2. omgang startet forrykende. Og svært dramatisk. Innbytter Marco Tagbajumi danset og fintet seg gjennom Stabæk-forsvaret etter 56 minutter. Han så nesten ut som Samuel Adegbenro – Rosenborg-helten som scoret to da Ajax ble feid ut av Europa League på Lerkendal torsdag (4-2 sammenlagt).

Minuttet etterpå gikk det imidlertid fra vondt til verre for Stabæk. Midtstopper Andreas Hanche-Olsen rev ned LSK-spissen Erling Knudtzon som hadde åpen vei mot mål. Resultat: direkte rødt kort – etterfulgt av enorm pipekonsert (ikke overraskende) fra hjemmefansen på vei til garderoben.

Selv med ti mot elleve i en drøy halvtime forsøkte Stabæk. Og de var farlige. De var nær utligning flere ganger, og ekstraomganger i sluttminuttene

– Vi skal jo punktere kampen tidligere. Vi er uansett veldig glade for seieren å vi spiller en veldig god 2. omgang, sier LSK-sjef Arne Erlandsen etter å booket billett til semifinalen.

PS! Tidligere lørdag ble Sarpsborg klar for semifinalen etter å ha snudd kampen mot Mjøndalen.