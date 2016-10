Lillestrøm har sikret seg ved et nedrykk

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Start 1-1) Ingen vil snakke om nedrykk i Lillestrøm, men klubben har i hvert fall sikret seg økonomisk, hvis det skulle skje…

For noen år siden fikk nemlig klubben inn nye kontrakter, som for første gang har en nedrykksklausul. I dag har alle spillerne i Lillestrøm Sportsklubb slike kontrakter, slik at lønnen automatisk blir lavere ved nedrykk.

Det bekrefter sportsdirektør Torgeir Bjarmann overfor VG. Bjarmann ønsker ikke å fortelle hvor mye lavere lønningene til spillerne blir ved et nedrykk, men etter det VG vet ligger det på rundt 25 prosent.

Kippe usikker

Det utgjør en meget viktig del av en nedskjæring av utgifter, som selvsagt må kraftig ned ved et nedrykk.

Frode Kippe (38), lagets kaptein og klippe, bekrefter også at han må ned i lønn ved et nedrykk – og hvis han spiller i klubben neste sesong. Kippes kontrakt går ut denne høsten, som mange andre spillere itroppen, og kapteinen aner ikke hva som skjer videre, uavhengig av divisjon.

– Jeg føler meg fin, kroppen er bra, og jeg håper på å spille et år til, sier Kippe til VG. Men noen samtaler har ikke funnet sted foreløpig. Til det har klubben for mye annet å tenke på i øyeblikket.

Play-off - ingen katastrofe

– Økonomisk blir det tøffere ved et nedrykk. Men jeg føler at vi har bra kontroll over utgiftene vi vil få ved et eventuelt nedrykk. Inntektene, derimot, er vanskeligere å forutse, sier Torgeir Bjarmann til VG.,

Han står inne i LSK-garderoben og sier at han ikke frykter noe, selv ikke et play-off.

– Jeg har selv vært med på å spille play-off, i 1990 etter seriegullet i 1989. Det gikk bra det også. Lillestrøm skal overleve, sier Bjarmann. Han innrømmer at det nesten er blitt en besettelse, det å holde seg i divisjonen, holde på rekorden som det laget som sammenhengende har vært lengst i den øverste divisjonen, siden klubben rykket opp høsten 1974.

Og at det kanskje preger klubben litt, det å overleve.

Nordlie ville gått i strupen

I går så det ut som LSK var livredde – for Start, på hjemmebane. Arne Erlandsen fikk jobben med å redde LSK, mens Tom Nordlie, som også varaktuell, var kritisk til måten LSK fremsto på mot Start.

På twitter, skrev Nordlie: «Hvorfor presser LSK lavt hjemme mot seriens bunnlag? Det går an å være kompakt i høyt press. 7-0 i cornere og 55-45 ballbesittelse for Start.»

Da VG snakker med Nordlie litt senere, utdyper han:

– Poenget mitt, i en sånn kamp, hjemme mot bunnlaget, er at jeg mener det beste ville vært å gå i strupen på Start, presset høyt og stresset dem. Og så heller lagt presset lavere etter hvert. 55-45 i ballinnehav og 7-0 i cornere til Start i 1. omgang forteller vel egentlig nok om at LSK ikke gjennomførte en god omgang, mener Nordlie.

Erlandsen også på vent

Arne Erlandsen sa til VG at det slett ikke var meningen at laget hans skulle se så passive ut, at det ikke var kompakt nok, og at spillerne virket preget av stundens alvor.

Erlandsen vet heller ikke om han blit med LSK videre etter de to neste kampene.

– Så langt er vi ikke kommet. Vi konsentrerer oss kun om å overleve nå. Alt annet, som nye kontrakter, tar vi etter sesongen, sier sportsdirektør Bjarmann.

Tom Nordlie var skuffet over LSK.

– Det er ingen direkte kritikk av Arne, det er en kritikk av gjennomføringen. Jeg synes det så håpløst ut, og jeg vet alt om hvordan et lag kan se sånn ut. Det skjer noen ganger, uten at noen har skylden. Du så hvor mye som ble skapt det siste kvarteret når LSK presset på, sier Nordlie.

Malec reddet et poeng

Midt i den svake perioden, tok Start ledelsen, etter 25 minutter, ved Dennis Antwi, som løp bort til Kanarifansen og jublet etter scoringen. Det skapte en voldsom irritasjon blant Kanarifansen. Antwis forklaring etter kampen: Han så bare gult og svart, og trodde det var Start-supportere…

LSK fikk en utligning, ved Tomas Malec etter en drøy time, og introduksjonen av Mohamed Ofkir gjorde at LSK så langt farligere ut.

Så spørs det om et poeng her var nok til fornyet kontrakt, eller om det var det motsatte: To tapte poeng som gjorde at Lillestrøm til slutt rykket ned.