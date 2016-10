Knudtzon om LSKs redningsmann: – En tydelig trener

BERGEN (VG) Arne Erlandsen fikk jobben med å redde et Lillestrøm-lag på nedrykkskurs - søndagens seier gjør at kanarifuglene henger med i kampen om fornyet Tippeliga-kontrakt.

Erlandsen som overtok trenerjobben i Romerike-klubben etter Rúnar Kristinsson har etterhvert gjort sport i å redde nedrykksdømte lag. I 2014 reddet han Moss fra nedrykk i andredivisjon, før han året etter var involvert i det vanvittige nedrykksdramaet i OBOS-ligaen - da som trener i FFK.

Nå er han tilbake i Lillestrøm og med seks poeng på de to siste kampene ser plutselig fremtiden lysere ut på Åråsen.

Erlandsen: – Vi har en lang vei å gå

56-åringen er ikke kjent for å snakke i overskrifter og til tross for at LSK tok tre viktige poeng mot Brann ville han ikke ta av helt enda.

– Vi har hatt seks poeng på de siste tre kampene - ikke seks på de siste to. Det er fortsatt en lang vei å gå, men vi har noe på gang og det skal vi bygge videre på, sier den hjemvendte LSK-treneren.

Til tross for nesten umiddelbar effekt av trenerbyttet tror ikke Erlandsen at det finnes noen mirakelkur for og lykkes i en bunnstrid.

– Vi jobber hardt med å skape en god treningshverdag. Gode prestasjoner på trening skaper gode prestasjoner i kamp. Det vil igjen resultere i poeng slik som i kveld.

Møter tabelljumboen hjemme

I neste serierunde venter Start hjemme på Åråsen. Gultrøyene fra Kristiansand har hatt en forferdelig sesong, men står nå med to seiere på sine tre siste kamper. Erlandsen forventer en tøff batalje.

– Start har vunnet to kamper og vi har vunnet to. Det blir en ny tøff kamp, selvsagt. Vi må bare fortsette i samme spor og forhåpentligvis skal det være nok til å ta tre poeng.

Etter Vålerengas uavgjorte resultat mot nedrykksrival Stabæk, kan det potensielt bli en ren nedrykkskamp mellom de to rivalene på Ullevaal 30. oktober. Oslo-klubben ligger per dags dato to poeng foran Lillestrøm.

Da pressen ble invitert inn i garderoben til Lillestrøm etter seieren på Brann stadion, sa Erlandsen at Vålerenga neppe kom til å være med i nedrykksstriden.

– Jeg tror Vålerenga skal være for gode til å havne helt nede i nedrykkssumpa, men det er ikke umulig. Alt kan skje i fotball, avslutter det som kan vise seg å bli LSKs redningsmann.

Fornøyd med sin nye sjef

Erling Knudtzon, som ble matchvinner seks sekunder etter sitt innhopp, sa seg godt fornøyd med Erlandsens inntog på Åråsen.

– Han er veldig tydelig trener. Han vet hvordan han vil ha det på trening. Vi skal først og fremst ligge kompakt defensivt, ha små avstander og ta mulighetene når de byr seg. At vi er første lag som vinner på Brann stadion i år, viser på mange måter effekten vi har fått.

Nå håper Knudtzon at "Erlandsen-effekten" vil fortsette ut sesongen.

– Nå har vi litt momentum og det vi må ta vare på. Det er skikkelig god stemning i gruppa om dagen. Marginene går gjerne med oss og det er en følelse vi ikke har kjent på så ofte denne sesongen. Spillergruppa har masse kvalitet og Arne (Erlandsen) har gjort en god jobb med å få det beste ut av hver enkelt. Nå skal vi jobbe knallhardt for å sikre at vi spiller Tippeliga - også i 2017.