Erlandsen om LSKs bedrøvelige statistikk: – Tre mål på 30 sjanser

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm–Haugesund 0-2) Arne Erlandsen (57) har talt 30 målsjanser - tre mål - og tre poeng siden seriestart. Ikke rart hodene henger i LSK-garderoben.

– Vi slipper til veldig lite, og skaper veldige mye. Spesielt mot Haugesund. Men vi blir veldig straffet i forhold til antall sjanser, sier Arne Erlandsen.

LSK-treneren gikk rundt og takket spillerne etter det sure tapet mot Haugesund. Han smilte ikke. Men han var på et vis fornøyd. Lillestrøm høvlet over gjestene fra Rogaland. Produserte 13 målsjanser. Men endte opp med to baklengsmål - og null poeng - igjen.

– Haugesund forsvarte seg bra. Vi skaper masse, men vi er ikke effektive nok. Det er samme historien som mot Molde (1-3). Det går på kvalitet. Men spillemessig er vi gode, men vi må score. Jeg har talt 30 målsjanser på våre tre kamper i serien, og det er altfor lite, sier Arne Erlandsen.

Et par meter unna i garderoben sitter midtstopper Marius Amundsen. Han har planet en hvit håndduk i ansiktet. Og humøret er helt på bånn.

– Det føles helt fryktelig. Gang på gang sleiver vi ballen over, og Haugesund redder på streken. Jeg skjønner ikke at vi ikke får mål. Hadde vi fått utligningen, så hadde vi også vunnet. Det visste begge lagene ut på der, sier Marius Amundsen.

Det var et mønsterangrep som første til Haugesunds første scoring etter en halvtimes spill. Og det var klønete keeperspill som førte til 0–2 på overtid.

– Det er ingen finspilt kamp, men vi gjør alt vi kan. De (Lillestrøm) sitter inn det ene fyrtårnet etter det andre, så vi kjemper med det vi har. Vi har ikke så mange høye spillere men vi kjemper veldig bra, sier Erik Huseklepp etter seieren.

Og Huseklepp var en viktig bidragsyter på 0-1 scoringen. Men i 2. omgang måtte han ut med høyre lillefinger ute av ledd. Den hang fast i gesset etter en takling. Og han forteller til VG at han satte den selv på pless.

Mål mot spillets gang



Alexander Stølås snappet ballen fra Erling Knudtzon på hjørnet av 16-meteren. Så gikk kula lynraskt fra Frederik Gytkjær, til Erik Huseklepp, som crosset den i bakrommet til LSK-forsvaret. Der tok Liban Abdi den ned på silkefoten. Vendte opp–og banket den inn i venstre hjørne for LSK-keeper Daniel Fernandes.

Les også: LSK vant overtidsdrama

Et sjokk for hjemmelaget som hadde et klart spillemessig overtak. Og nok av sjanser. I løpet av de første 45 minuttene hadde de fem gode muligheter. Den største kom da Ifeanyi Matthew avsluttet fem minutter før pause. Ballen gikk via Vegard Skjerve–endret retning–og strøk utsiden av stolpen.

Det hadde ikke vært noe å si på 1–1. Det var Matthews tredje mulighet. Og nigerianeren var kampens mest toneangivende. Ikke overraskende etter en flott start på sesongen av 20-åringen som kom til Åråsen i fjor sommer.

Les også: Keeper-Origi gikk rett i garderoben

Matthew fortsatte å terrorisere Haugesund-forsvaret etter pause. Et susende skudd gikk like utenfor. Et annet ble blokkert av Fredrik Pallesen som måtte ta telling før han kom seg på beina igjen.

Sjekk denne: Sorg og glede for Frederik Gytkjær

Men han var ikke alene om å sløse med sjansene for LSK. Tomas Malec hadde to megasjanser. På uforklarlig vis maktet han ikke å score. FKH klarte å rydde unna i kaoset inne i feltet to ganger tidlig i 2. omgang.

Og når LSK presset som verst ble det åpning for eliteseriens toppscorer Frederik Gytkjær med tre mål (sammen med Stabæks Omoijuanfo). Han plasserte ballen i mål. Men ble avblåst. TV-bildene viser at dommer Kai Erik Steen gjorde rett. Dansken kom fra offside.

Sløste med sjansene

LSK angrep desperat for utligning. I løpet av ett minutt (79. spilleminutt) reddet Alexander Stølås og Sondre Tronstad på streken. Sistnevnte kunne med litt uflaks lett ha beinet ballen i eget nett.

På overtid fosset FKH i angrep. Det så tilsynelatende enkelt ut for LSK-keeper Fernandes. Men han mistet ballen i beina på Shuaibu Ibrahim. 2–0 var et faktum.

Det var ikke Erlandsen fornøyd med.

– Jeg kan ikke være misfornøyd med det spillerne gjør imellom de to 16-meterne, men vi må ha bedre innleggskvalitet og mer kraft, men Haugesund forsvarer seg bra. Men vi får for lite ut av dødballer og innleggene våre.