Erlandsen ny LSK-trener: – Det er min klubb

LILLESTRØM (VG) Arne Erlandsen (56) reddet LSK fra nedrykk i 2016. Nå skal han trene klubben også de to neste årene.

– Det eneste jeg kan love dere er blod, svette og tårer, sa styreleder Owe Halvorsen og siterte Winston Churchill da Erlandsen ble applaudert inn i salen på et frokostmøte med Lillestrøms sponsorer torsdag morgen.

– Vi kommer til å bli tøffe å møte



Erlandsen er glad for å være tilbake i klubben han tidligere har spilt for og trent i syv sammenhengende sesonger.

– Det blir en utfordrende jobb. Det blir en artig jobb. Jeg ser jo et potensial i Lillestrøm. Det er min klubb. Det gjør det ekstra stimulerende, sier Erlandsen til VG.

Sportssjef Torgeir Bjarmann mener timingen er perfekt med gamletreneren tilbake på fast basis foran klubbens 100-årsjubileum i 2017.

– Vi kommer til å bli tøffe å møte. Vi kommer til å vinne flere kamper. Vi er veldig komfortable på at dette er den rette veien å gå, sier Bjarmann om valget av Erlandsen.

– Arne har stått på listen vår hver gang vi har ansatt ny trener de siste årene. Han har ment at vi burde hente ham hver gang. Nå er timingen perfekt. Det er lenge siden han var her sist. Han er ekstremt sugen på å ta klubben rett vei, tillegger den mangeårige klubbkjempen.

Snuoperasjon reddet plassen



Erlandsen overtok et LSK som lå på nedrykksplass seks serierunder før slutt. Etter tap hjemme mot Sogndal i den første kampen reddet kanarifuglene plassen med tre seire og to uavgjort på de fem siste kampene.

– Etter tapet for Sogndal var Torgeir helt hvit i ansiktet. Det var like før han hang dinglende fra et tre oppe i Rælingen, melder Erlandsen med et smil.

– Vi har vært i OBOS-ligaen noen runder. Nå har vi allerede begynt klatringen. I utgangspunktet bør vi opp på øvre halvdel neste år, mener Bjarmann.

Ifølge styreleder Owe Halvorsen ble det nokså raskt klart for klubben at Erlandsen var riktig mann.

– Vi har hatt en prosess der sportslig utvalg har fremlagt en innstilling overfor styret. Først og fremst på valg av spillestil. Vi må hente opp det beste vi har fra våre røtter. Det innebærer en tett organisering av forsvaret, hurtig angrepsspill og at vi er farlige på dødballer. Vi gikk gjennom 12 til 15 mulige trenerkandidater. Så kokte det ned til seks stykker. Da vi hadde vært gjennom den listen var konklusjonen: Arne Erlandsen er vår mann, sier Halvorsen.

Torgeir Bjarmann varsler at LSK med Erlandsen igjen skal dyrke imaget som et tøft og hardtspillende lag. At noen kritikere mener det er gammeldags og primitiv fotball lever han godt med.

– Det er bra at folk tror vi skal spille steinalderfotball. Men det kommer til å gå fort når vi går i angrep. Motstanderne kommer ikke til å henge med. Jo mer folk snakker dritt om spillestilen, jo bedre er det, sier sportssjefen.

– Blitt en mykere mann



Erlandsen er den siste treneren som har ledet LSK til medalje i Tippeligaen. Det skjedde i 2001. Han vil foreløpig ikke snakke høyt om edelt metall denne gangen.

– Klubben har vært gjennom en kraftig økonomisk korreksjon. Men jeg er ikke så opptatt av det. Jeg er opptatt av å gjøre det beste ut av de rammene jeg har her, sier Kløfta-mannen.

Bjarmann, som var kaptein i i Erlandsens forrige periode som Lillestrøm-trener, mener 56-åringen har forandret seg siden sist han var sjef på Åråsen.

– Han er en god pedagog. Enda bedre enn da han var her sist. Han har fått tre unger og er blitt en mykere mann. Nå bryr han seg mye mer om helheten i klubben. Ikke bare A-laget, lyder attesten fra Torgeir Bjarmann.

