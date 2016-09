Erlandsen fnyser av kritikerne

LILLESTRØM (VG) Evig eies kun et dårlig rykte? Arne Erlandsen (56) tok et oppgjør med kritikerne etter å ha ledet sin første LSK-trening siden 2004.

Det ble ropt om hverandre på norsk og engelsk, men budskapet var tydelig: Ballen skulle fremover – fort. Og det skulle løpes – fort.

Nærmere 100 tilskuere hadde møtt opp på treningen i strålende høstvær for å få med seg Erlandsens første dag i nygammel jobb. Lillestrøm skjelver, ligger an til å rykke ned en divisjon for første gang på 50 år – og trenerveteranen har seks kamper på seg til å redde plassen.

Etter det VG erfarer får Erlandsen 200.000 kroner i bonus om kanarifuglene får spille i eliteserien i 2017.

– Arne får en liten bonus for å redde plassen, men det er godt innenfor de rammer man kunne forvente, sier sportsdirektør Torgeir Bjarmann.

Mener han står for moderne fotball



At skeptikere i sosiale medier omtaler Erlandsens spillestil som «gampefotball» og «steinalderfotball», blåser han i.

– Når du snart er 39 år, så bryr du deg ikke om det, sier 56 år gamle Erlandsen VG – etterfulgt av et smil.

– Men står du for steinalderfotball?

– Jeg mener jo det stikk motsatte. Fotball internasjonalt i dag er hurtig spill i lengderetningen. Det ønsker vi. Fotball i dag er også å forsvare seg kompakt. Det ønsker vi. Så handler det om hvordan man forsvarer seg kompakt, hvor hurtig vi skal angripe og med hvor stor risiko, sier Erlandsen.

– Jeg tror mange tror at jeg bare ønsker lange baller fra midtstoppere som står på egen 16-meter. Det er feil. Da Torgeir (Bjarmann) spilte, så ville ikke jeg at han skulle slå lange baller fra 16-meteren. Det skaper bare strekk i eget lag, sier Erlandsen.

Han peker på Leicester og det islandske landslaget i EM når han skal billedlegge hvordan fotball han ønsker å spille.

– Når Island kommer til kvartfinalen i EM så er det sjarmerende og hyggelig. Når vi spiller en sånn type fotball er det kynisk og destruktivt.

– Alle prater om at vi var defensive i Fredrikstad i fjor. Det var offensivt vi var gode. Vi scoret masse mål. Vi vant 3-2 i tre kamper. Spilte 3-3 i to kamper. Det var ikke fordi vi var gode defensivt, påpeker han.

Bjarmann: – Vi skal bli dritleie å spille mot



Sportsdirektør Torgeir Bjarmann håper at den kyniske og fysiske LSK-fotballen skal vekkes til live igjen under Erlandsen.

– Vi skal bli dritleie å spille mot. Når noen går ut og kaller det utdatert fotball, så er det et kompliment, faktisk. Vi skal komme dit at ingen liker å spille mot oss. Nå er tidspunktet riktig for å gå helt tilbake til røttene. Nå tar vi den helt ut – og det er kun snakk om å få nok poeng. Hvis vi overlever, så kan det godt hende at det er den spillestilen og kulturen vi skal bygge videre på, sier Bjarmann.

– Det er viktig at man klarer å forsvare seg på en måte som gjør at motstanderen synes det er ubehagelig. Og det er viktig å angripe på en måte som gjør at motstanderen synes det er ubehagelig, sier Arne Erlandsen.

Knudtzon: – Gruppen er positiv



LSK-spillerne merket en viss stilendring allerede etter den første treningen.

– Han ønsker at det skal gå litt hurtigere fremover, og det gjenspeilet seg i mye av det vi gjorde her i dag. Det passer meg bra. Jeg er positiv og gruppen er positiv, sier visekaptein Erling Knudtzon.

Kaptein Frode Kippe var med allerede da Erlandsen hadde sin første sesong som LSK-sjef i 1998. 38-åringen dro lett kjensel på gamletreneren.

LSK-COMEBACK: Arne Erlandsen ga klare instrukser om hvordan han vil ha det på tirsdagens trening. I forgrunnen: Bassel Jradi. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Han er like ivrig på feltet som jeg husker fra tiden da han var her sist. Han skriker og hoier og sier fra hvis ting ikke er bra nok. Det er ting vi trenger, sier Kippe.

– Har du snakket mye med lagkameratene dine om hva som venter under Erlandsen?

– Jeg har jo snakket med en del spillere om Arne. De fleste kjenner lite til ham fra før. De har dannet seg et inntrykk gjennom media, men ting er ikke alltid så enkelt. Det er mye mer fotball i Arne enn folk tror. Han har en spillestil der han ønsker å minimere risikoen for dumme feil. Han ønsker å flytte spillet høyt i banen. Når man skaper situasjoner på motstanderens banehalvdel er det lov å spille fotball. Og da er det gøy å se på også, svarer midtstopperveteranen.

De VG snakket med på tirsdagens trening var enige om en ting: Søndagens hjemmekamp mot Sogndal blir en av de viktigste i Lillestrøm Sportsklubbs historie.

– Jeg vet at det er utfordrende. Men jeg er ikke redd for noen ting, sier Arne Erlandsen.

PS! Ifølge daglig leder Robert Lauritsen kan et nedrykk til OBOS-ligaen ende med nærmere ti millioner kroner i tapte inntekter.

