Erlandsen blir ny LSK-trener

Etter det VG erfarer har LSK bestemt seg for å gå for Arne Erlandsen (56) som ny trener. Det sto mellom Erlandsen og Tom Nordlie (54), men valget falt på den tidligere LSK-kapteinen.

Nordlie og Erlandsens Tippeliga-tall: Nordlie: Odd (1999) 39 poeng, 26 kamper. Vålerenga (2000) 24 poeng på 26 kamper. Start (2005) 46 poeng på 26 kamper. I 2006 ble det 12 poeng på 12 kamper. Viking (2006) 12 poeng på syv kamper. Lillestrøm (2007) 44 poeng på 26 kamper. I 2008 ble det seks poeng på åtte kamper. Fredrikstad (2009) 12 poeng på åtte kamper. Sandnes Ulf (2014) 12 poeng på 14 kamper. Poengsnitt: 1,3529 Erlandsen: Syv hele sesonger i Lillestrøm fra sesongen 1998-2004. 182 kamper og 285 poeng. Ham-Kam (2008) 21 poeng på 26 kamper. Poengsnitt: 1,47

Det ble tidlig klart at to navn skilte seg ut i LSKs trenerjakt - Arne Erlandsen og Tom Nordlie. Begge har en fortid som trenere på Åråsen og duoen var etter det VG kjenner til søndag i samtaler med romeriksklubben.

Nå har styret bestemt seg for å gå for Erlandsen som ny sjef i et forsøk på å berge klubben fra nedrykk – og Erlandsen har sagt ja til å overta. Også NRK melder at Erlandsen er tilbudt jobben.

Erlandsen ønsker ikke å kommentere om han er tilbudt jobben overfor VG. LSK ramlet under streken etter helgens serierunde og møter Sogndal og Stabæk i uhyre viktige kamper de neste ukene.

Taus Erlandsen



En gjennomgang av de to Erlandsen og Nordlies poengfangst som Tippeliga-trenere viser omtrent dødt løp. Nordlie har gjennom sine engasjement i syv ulike klubber på øverste nivå – ofte også som såkalt redningsmann på tampen av sesongen – kapret 207 poeng på 153 kamper. Det gir et snitt på 1,35 poeng per kamp.

Erlandsen har noen færre sesonger totalt sett i Tippeligaen, og har i løpet av årene i Lillestrøm og HamKam tatt 306 poeng på 208 kamper. Det gir et snitt per kamp på 1,47.

Mandag var det hektisk møtevirksomhet på Åråsen. Rett etter klokken 12 bekreftet sportsdirektør Torgeir Bjarmann overfor de frammøtte pressefolkene at en ny trener vil være på plass i løpet av dagen, ifølge NTB.

VG var mandag ettermiddag i kontakt med Erlandsen. Han var da klar på at han ikke ønsket å melde noe som helst om sitt kandidatur til trenerjobben på Åråsen.

– Jeg har ingen kommentar til noe. Jeg har ikke noe å si, sier Erlandsen.

56-åringen har en fortid både som spiller og trener i LSK og har de siste årene «reddet» Ull/Kisa (2010), Moss (2013) og Fredrikstad (2015) fra nedrykk.

Måtte gå søndag



Så sent som 12. september droppet LSK-styret en ny avstemming rundt Runar Kristinsson og varslet at treneren trolig ville bli sittende ut sesongen.

Seks dager senere, og dagen etter bortetapet mot Tromsø, kom likevel beskjeden om at islendingen måtte gå.

– Det er bare seks serierunder igjen. Vi har ikke lykkes med å få resultatene, og jeg skjønner LSK-ledelsen. Dette handler om å redde klubben fra nedrykk, og jeg er en av dem som mener at en klubb Lillestrøm alltid skal være på øverste nivå, uttalte Kristinsson som selv spilte på Åråsen på slutten av 90-tallet.

– Å bytte trener har vært en siste utvei for oss. Vi ønsket å forsøke alle andre alternative tiltak først. Når disse tiltakene ikke har gitt det ønskede resultat, ser vi oss dessverre nødt til å gå til det skritt å avslutte samarbeidet med Kristinsson, sa styreleder Owe Halvorsen til VG.

