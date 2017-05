Bjarmann sier opp i Lillestrøm

Torgeir Bjarmann har sagt opp som sportsdirektør i Lillestrøm.

Det kommer frem i leserinnlegg i Romerikes Blad.

– Det vil sikkert være noen som tenker at jeg gir meg på grunn av kritikk fra lokalpressen, fra noen supportere og andre på sosiale medier. Det stemmer absolutt ikke. Jeg kan love dere at man blir temmelig hardhudet i denne bransjen, skriver Bjarmann.

– Det finnes kun en årsak til jeg ønsker å avslutte jobben nå, og det er at jeg ønsker å få et mer tilnærmet «vanlig» familieliv, skriver Bjarmann i leserbrevet.

Torgeir Bjarmann mener at det er få som skjønner hva som kreves for å være sportsdirektør i en tradisjonsrik klubb som Lillestrøm.

– De som sannsynligvis vet det aller best er Per Mathisen, hovedtrenerne, Bjarne Sognnæs og Sissel (kona). Alle disse vet at dette er en kontinuerlig jobb som pågår både på dagtid, kveldstid, helger, ferier og en del ganger til langt på natt når det står på som verst i overgangsvinduene, skriver Torgeir Bjarmann, som i snart 25 år har vært spiller og leder i LSK.

Den nyvalgte styrelederen i Lillestrøm, Morten Kokkim, sier til VG:

– Styret beklager oppsigelsen og tar den til etterretning.

– Men vi har selvfølgelig forståelse for at en kar som har vært i klubben i snart 25 år og ikke har hatt normale helger og nærmer seg 50 år, tar seg en pust i bakken.

– Skal Bjarmann erstattes?

– Han har seks måneders oppsigelse og blir hos oss til 31. oktober. Vi kommer til å bruke han masse fremover. Så vil vi vurdere hvordan vi skal organisere den sportslige delen framover. Det er ikke nødvendigvis slik at vi kommer til å utlyse en erstatter. Vi er så heldige at vi har litt tid på å vurdere det.

Bjarmann fikk sist uke kritikk fordi han ikke stilte opp til det årlige supportermøtet.

– Jeg synes det er dårlig og feigt at han ikke stiller, sa lederen i Kanarifansen, Kenneth Kvebæk.

Forklaringen var at han måtte lede en kamp som sønnen spilte for Rælingen.

Lillestrøm har hatt en trøblete sesongåpning. Tross seieren over Sogndal sist søndag ligger laget på 13. plass etter seks serierunder.

Torgeir Bjarmann skriver i leserinnlegget i Romerikes Blad at han kommer til å fortsette i jobben en stund og også være tilgjengelig for klubben.

Han mener også at tidspunktet for å gå av, etter gjennomføringen av klubbens 100 årsjubileum, er bra. Han peker på at trener og assistenttrener har lange kontrakter, og at 19 av spillerne er på kontrakt ut 2018 eller lengre. Ifølge leserbrevet er det heller ingen pågående kontraktsforhandlinger. Ifølge Bjarmann har LSK også en stabil økonomi nå.

Bjarmann spilte over 300 kamper for Lillestrøm. Han var en periode sportssjef i Lyn, og har siden 2009 vært sportslig administrator i LSK.