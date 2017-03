På selveste 8. mars kommer gladmeldingen: En av de lengstlevende mannsbastioner står endelig for fall. Norge får sin første kvinnelige hovedkommentator i fotball på TV.

Anne Sturød (41) blir fast kommentator for Obos-ligaen på Eurosport denne sesongen.

– Om det er på tide? Jo, jeg synes jo det. Og derfor kunne jeg jo heller ikke si nei, smiler Sturød, som vi allerede kjenner godt som TV-intervjuer fra eliteseriekamper.

Innholdssjef Erling Finsrud i Discovery slår fast at det er på tide at det skjer:

– La meg si det slik: Vi har kommet til 2017.

Det var Finsrud som spurte, og Sturød følte altså en forpliktelse til å si ja.

– Jeg tror det kan bli gøy, sier hun.

– Er du forberedt på pepper?

– Ja, det er jeg.

– Fordi du er kvinne?

– Nei, jeg tror alle kommentatorer har merket det, uansett kjønn. Det er bare å spørre de karene som kommenterer på TV i dag.

– Hvorfor kan det bli pepper?

– Fotballkommentatorer er nok smak og behag. Selv de beste merker det. Jeg er veldig ny, og skal lære meg dette. Så jeg tenker at ikke alle kommer til å synes at det er like bra. Jeg tror de aller fleste kommentatorer har vært gjennom dette. Men samtidig: folk er ofte snillere enn du tror, sier Sturød med et smil.

Journalist-utdannede Sturød har lang erfaring som programleder og intervjuer i ulike fotball-ligaer, blant annet som reporter i P4, men mener samtidig at dette er noe helt nytt for henne.

– Jeg har prøvd meg litt med å kommentere treningskamper på La Manga i vinter. Dette er annerledes enn alt jeg har gjort tidligere.

Anne Sturød har sett Obos-lagene på La Manga og er i ferd med å lese seg opp på klubbene.

– Det blir nok også noe test-kommentering før det braker løs.

– Hva blir debuten?

– Start – Fredrikstad den 2. april. Jeg tror det blir mange morsomme kamper, sier Anne Sturød.