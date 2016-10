(Manchester United - Manchester City 1-0) Det var som om han bare bestemte seg. Zlatan Ibrahimovic (35) brukte muskler, kløkt og blikk da han spilte frem Juan Mata (28).

Spanjolen tok vare på sjansen i det etterhvert så fartsfylte ligacupderbyet, der Manchester United er klare for kvartfinale mot West Ham (slo Chelsea) etter at Zlatan-rykket skapte angrepet som endte i matchens eneste mål.

Manchester City-stopper Nicolas Otamendi hoppet opp i duell med svensken, men Ibrahimovic forsto han ville vinne ballen, bare sto, brukte musklene og vendte vekk en utspilt Otamendi.

Så trakk han seg inn i Manchester Citys straffefelt, slo en yttersidepasning i retning Ander Herrera, som gikk i bakken og aldri nådde ballen. Men i neste sekund dukket landsmannen opp – og bak en sjanseløs Willy Caballero bredsidet Juan Mata inn sitt tredje United-mål for sesongen.

– Herlig følelse. Det er alltid det å score viktige mål, sier Juan Mata til Sky Sports etter kampen.

Ved siden av ham står han som både Phil Neville (Sky Sports) og Chris Waddle (BBC) pekte ut som banens beste spiller: Ander Herrera.

– Dette gir masse selvtillit, sier baskeren, som under José Mourinho virkelig har blomstret som midtbanespiller i United-drakten. Periodevis så det ut som om han hadde blitt frastjålet selvtilliten fra Mourinho-forgjenger Louis van Gaal.

Rollebytte

1-0-triumfen til United betyr dermed et lite rollebytte drøyt seks uker etter at Manchester City satte byrivalen ettertrykkelig på plass i en oppvisning på Old Trafford i det forrige ligaoppgjøret mellom lagene.

City hadde brukbar kontroll på United i en litt innholdsløs 1. omgang, men noe skjedde med hjemmelaget i pausen.

– Førsteomgangene er alltid tøffe. Ingen vil tape, det er mye spenning i kampen, men så ble vi rolige med ballen. Etter Matas mål var vi gode, sier Herrera.

– Det var mye mer kvalitet i 2. omgang. Zlatan ble bedre, fastslår Sky Sports-ekspert Jamie Carragher i studio.

TELLER HAN TRIUMFENE? Som Chelsea-manager i to perioder vant José Mourinho ligacupen tre ganger. Nå kan han vinne for fjerde gang med Manchester United.

Manager José Mourinho brukte sin spalte i kampprogrammet til å si unnskyld for 0-4-ydmykelsen borte mot hans tidligere klubb Chelsea i helgens ligarunde. Og spillerne gjorde ord til handling ved å slå naboklubben i det 173. Manchester-derbyet i historien.

Det var heller ikke helt ufortjent, men ut fra laguttaket skulle man tro at José Mourinho virket mer giret på sin fjerde engelske ligacuptriumf som manager enn hans nemesis Pep Guardiola er på sin første.

– Spillerne viste virkelig at de brydde seg om fansen og kjempet for dem, sier Mourinho – som hyllet hjemmesupporterne etter kampen og meldte at «hjertet hans tilhører fansen».

Toppet Mourinho-lag

I den 18. kampen mellom Mourinho og Guardiola kjørte portugiseren sin i praksis sterkeste tilgjengelige førsteellever, mens Guardiola sparte midtbanedynamoen Fernandinho, lynvingen Raheem Sterling og stjernen Sergio Agüero fra start. Samtidig var spillmotoren Kevin De Bruyne ute med skade.

Men Kelchi Iheanacho var i høyeste grad til stede. Allerede etter ett minutt kunne matchvinneren fra ligamøtet i september stilnet Old Trafford for annen gang denne høsten. Mens hans litt uortodokse hodestøt gikk over mål etter innlegget fra Jesus Navas.

Det var mer startvansker for Zlatan Ibrahimovic i motsatt ende av banen. Svensken skled på det glatte gresset ved en anledning, men ble etterhvert varm i trøyen og presis i føttene.

Før pause spilte han vingangriper Marcus Rashford gjennom med en praktfull stikker, men United-spilleren ble blokkert i avslutningsøyeblikket.

Mens Zlatan bare fortsatte rollen som servitør: Etter et nydelig kombinasjonsangrep, som startet med en kontrollert trekantflipper mellom Ander Herrera/Mata/Antonio Valencia, ble Herrera spilt fri på kanten.

United best

Spanjolen trillet videre til Ibrahimovic, som trakk seg elegant forbi og Otamendi og overlot til Pogba. Uniteds milliardkjøp avsluttet via hansken til Caballero og stolpen. Men bare fem minutter etterpå – etter 54 minutters spill – dunket Mata ballen i nettet etter nok en set-up fra svensken.

– Jeg trodde han var førstemann ut da Mourinho overtok, men han er blitt en av Uniteds viktigste spillere, fastslår Phil Neville i Sky Sports-studioet på Old Trafford etterpå.

Zlatan Ibrahimovic kunne scoret selv også. Et perfekt Rashford-innlegg kunne gitt 2-0 kort tid etter målet, men svensken fikk ikke skikkelig treff med bredsiden, uten at det fikk betydning. Guardiola flekket innpå både Agüero og Sterling, men hjemmelaget var nærmere nummer to enn gjestene utligning.

Faktisk hadde ikke Manchester City en eneste avslutning på mål i løpet av de 90 minuttene.

Tidenes svakeste Pep-periode

Etter den ekstreme starten med ti seirer på sesongens ti første kamper, er ligaleder Manchester City inne i en unik Guardiola-svak resultattrend: Dette var den sjette kampen på rad uten seier, og det har aldri skjedd den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren før.

Det svir kanskje litt ekstra at det var José Mourinho som påførte han den ripen i hans ellers svært polerte trenerlakk.

Likevel valgte han Guardiola å se vekk fra resultatet og hyllet istedet sitt reservepregede lag etter matchen.

– Gratulerer til United. Jeg er stolt av de unge spillerne og måten vi spilte på, sier Guardiola til Sky Sports.

Slik spilles kvartfinalene i ligacupen:

Liverpool-Leeds, Manchester United-West Ham, Hull-Newcastle, Arsenal-Southampton.

