Tribunebråk da Chelsea tapte: – De er bare ute etter å slåss

(West Ham-Chelsea 2-1) Tilhengerne til West Ham og Chelsea braket sammen i onsdagens ligacupkamp.

Mens vertene West Ham vant 2-1, utspant det seg stygge scener på tribunene.

– Det er triste scener som utspiller seg, fastslo BBCs Jonathan Overend.

– Hundrevis av tilskuere er bare ute etter å slåss. Dette har brygget i hele kveld. Vaktene har en tøff jobb. Fansen prøver å gå på hverandre.

Overend fortalte at det hadde gått «raketter» gjennom luften, noe som trolig har vært plastflasker og også seter som har blitt revet løs fra tribunen.

PÅ ROMPA: West Hams Michail Antonio i kamp med Chelseas David Luiz. Chelsea kom ned på jorden... Foto: Eddie Keogh , Reuters

– Alle visste at det ville bli trøbbel på West Hams bane i kveld. Så hvorfor lot de kampen gå, spurte den tidligere landslagsspilleren Chris Waddle på BBC.

Kvartfinalene i ligacupen: Liverpool-Leeds, Manchester United-West Ham, Hull-Newcastle, Arsenal-Southampton.

BBCs Richard Conway melder på twitter om en far med en liten datter som fikk mynter kastet etter seg.

Ifølge Daily Mirror klarte pøblene å rive ned gjerdene mellom supportergjengene mot slutten av kampen.

– Det er øst mot vest. Det er trist hvis det igjen er hooligan-tilstander i England, sa Bernt Hulsker på VGTV-sendingen.

Chelsea kom fra 4-0 over Manchester United i ligaen, men mot West Ham presterte ikke laget i samme klasse.

Cheikhou Kouyate ga West Ham ledelsen 1-0 etter 11 minutter på en flott heading, og Edimilson Fernandes økte til 2-0 rett etter pause. Gary Cahill reduserte for Chelsea på overtid.

– Det må et lite mirakel til for at Chelsea skal score to mål, fastslo tidligere Tottenham-sjef David Pleat på BBC 5 live da de var på vei til å passere 90 minutter. Det ble altså bare ett mål.

West Ham er dermed klar for ligacupens kvartfinale.

ILTERT: Vaktene hadde sitt svare strev med å holde supporterne atskilt. Senere braket det sammen utenfor stadion. Foto: Alastair Grant , AP

PS: Det var mer enn 341 000 tilskuere på 4. runde-kampene i ligacupen. Det er første gang i historien det er mer enn 300 000 på denne runden.