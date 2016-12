Ranieri mistet hodet - så leverte han en genistrek

(Stoke - Leicester 2-2) Claudio Ranieri (65) tente på alle plugger etter en brennhet 1. omgang. Så viste han klasse med et avgjørende dobbeltbytte i den andre.

For da fjorårets stjernespiss Jamie Vardy ble utvist etter 28 minutter, og Stoke takket for mulighet ved å scoret to ganger i løpet av de påfølgende 17 minuttene så det svart ut.

Men så gjorde Claudio Ranieri - som var rød av raseri på vei inn til pause - et dobbeltbytte etter 72 minutter som han fikk voldsomt godt betalt for.

Jose Leonardo Ulloa og Demarai Gray kom inn - og da det første Gray gjorde var å finne pannebrasken til Ulloa var Leicester plutselig på skuddhold.

To minutter før full tid fullførte Leicester opphentingen.

Daniel Amartey steg til værs i enden av et innlegg fra Christian Fuchs og stanget inn utligningen.

Raniere gliste bredt bak de runde brillene.

Gleden var lett å forstå, etter et høydramatisk oppgjør hvor det haglet med gjenstander fra tribunen og med gule kort fra dommer Craig Pawsons hender.

Les fakta fra alle de fire kampene med avspark 16.00 nederst i saken.



Tidligere lørdag: Costa og Conte feiret med rekord-klem



FORBANNET: Claudio Ranieri har vanligvis et lynne preget av ro. Da dommer Craig Pawson sendte lagene til pause tok den italienske treneren målrettet turen i retning dommeren for å gi tydelig beskjed om hva han mente om dømmingen så langt. Foto: Anthony Devlin , Reuters

– Det er grisestygt!



På vei inn til pause lå Leicester allerede under 2-0.

Da hadde «The Foxes» pådratt seg et rødt kort etter 28 minutter, samt fem gule i løpet av omgangens siste syv minutter.

Den ellers så sindige Claudio Ranieri var forbannet, og måtte roes ned av sin keeper Kaspers Schmeichel.

Fra Leicester-fansen regnet det gjenstander mot hoveddommer Craig Pawson.

Kimen til irritasjonen var utvisningen av Jamie Vardy.

– En manager kommer til å si ja, en annen sier nei. Spør du på meg så sier jeg «nei», men spør du Mark Hughes sier han «ja», svarte Raniere da han ble spurt om han mente det var riktig med rødt kort.

29-åringen kom inn i en duell med Mame Biram Diouf i stor fart og to strake ben, en kombinasjon Pawson ikke satte pris på.

I TV 2s pausesending var temperaturen høy.

– Kunne kanskje vært et gult kort. Men det er maks, det er ikke farlig, mente Trevor Morley. Kollega Simen Stamsø Møller var langt ifra enig:

– Det er kjempefarlig. Han utsetter motstander for fare, soleklart rødt kort, sa Møller og la til:

– Få det vekk, det er grisestygt!

Kun ti minutter etter utvisningen fikk Stoke straffe. Et innlegg fra Bojan Krkic gikk rett i høyrehånden til Danny Simpson.

Like før pause la Joe Allen på til 2-0.

Stoke så ut til å kontrollere det hele inn til tre poeng den første halvtimen av 2. omgang.

Men Ranieri så til benken. Der så han Gray og Ulloa. Det førte til at han kan ta med ett poeng hjem til Leicester.

Sett denne? Kreftsyke Bradley (5) tar England med storm

Nordtveit vant «norsk oppgjør»

Fakta fra alle kampene Stoke - Leicester 2-2 1-0 Bojan Krkic (29), Joe Allen (45), Jose Leonardo Ulloa (75), Daniel Amartey (88) West Ham - Hull 1-0 1-0 Mark Noble (76) Sunderland - Watford 1-0 1-0 Patrick van Aanholt (50) Middlesbrough - Swansea 3-0 1-0 Alvaro Negredo (18), 2-0 Negredo (28), Marten de Roon (58),

I oppgjøret mellom West Ham og Hull kunne det potensielt vært tre nordmenn fra start. Men Håvard Nordtveit (West Ham), Markus Henriksen og Adama Diomande (Hull) ble alle plassert på benken fra start.

Der fikk de tre se at Hull kjørte kampen på bortebane uten tellende resultat før pause.

Hjemmefansen sa imidlertid tydelig fra hva de mente om forestillingen, og akkompagnerte West Hams mars inn i garderoben med pipekonsert.

Henriksen og Diomande kom begge inn som en del av dobbeltbytte av Hull-manager Mike Phelan i det 70. minutter

Kun fem minutter senere felte Tom Huddlestone West Hams formspiller Michail Antonio i feltet og forærte hjemmelaget et straffespark.

Mark Noble satte ballen i nettet.

Håvard Nordtveit fikk noen minutter på slutten av oppgjøret, og benyttet minuttene til å slå av en prat med Markus Henriksen ute på matta mens West Ham cruiset inn til en noe heldig trepoenger.

For 14. gang i Premier League 2016/2017 slapp Hull inn det første målet, og for 11. gang på 17 forsøk tapte tabelljumpen i oransje og svart denne sesongen.

Forrige helg: Diomande scoret - viste frem maskefeiringen