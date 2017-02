Mesteren ble ydmyket av United: to poeng ned til sisteplassen

(Leicester–Manchester United 0–3) Regjerende ligamester Leicester er i ferd med å falle helt sammen.

Manchester United kunne ha scoret både fem og seks mål mot Leicester, som fikk sitt fjerde tap på rad og er ille ute. Fjorårets gullvinner er nå bare to poeng fra sisteplassen på tabellen.

To mål på 88 sekunder i slutten av 1.omgang skulle bli avgjørende. Henrik Mkhitaryan og Zlatan Ibrahimovic scoret og ga Leicester den verst tenkelige pausen. Så økte Juan Mata til 3-0 rett etter at lagene hadde kommet igang igjen i 2.omgang. Det ble sluttresultatet.

– Leicester har en tung, tung jobb med å redde det synkende skipet nå, sa Brede Hangeland på TV2-sendingen.

Dette er tiende sesongen på rad Zlatan scorer 20 mål eller mer, hvis vi snakker om alle turneringer. Dette var hans 15. ligamål i 2016/17.

Samtidig som Leicester tapte igjen, vant to av de andre nedrykkstruede lagene, Hull og Sunderland, sine kamper i helgen. Leicester har ikke en eneste ligascoring i kalenderåret 2017. Bare Middlesbrough og Hull har scoret færre mål enn den regjerende mesteren denne sesongen.

Den ustanselige jubelen i 2015/16 er forvandlet til dyster skuffelse og neglebitende redsel for å rykke ned.

FORTVILET: Leicester-keeper Kasper Schmeichel. Foto: Carl Recine , Reuters

– Det er et lag totalt blottet for selvtillit, sa Petter Myhre på TV2-sendingen.

– De er skikkelig nede i gjørma nå. Dette blir en av de tøffeste utfordringene i Claudio Ranieris lange trenerliv.

Det er seks lag mellom 19 og 21 poeng i bunnen. Leicester har 21, mens Crystal Palace og Sunderland ligger helt nederst med 19.

I det tilsvarende oppgjøret for ett år siden, da Chelsea tapte for Leicester, ble det dråpen som gjorde at José Mourinho mistet jobben i Chelsea. Nå er det Claudio Ranieris jobb som kan være i fare.

United startet i 4-4-2, men gikk etter over til 4-2-3-1, med Rashford ute til venstre.

Etter en snau halvtime satte Juan Mata inn en takling – med knottene først – som vil bli diskutert lenge. Han kom i stor fart inn i Vardy. United-stjernen slapp med gult kort, men måtte tåle buing fra hjemmefansen hver gang han hadde ballen. .

– Mata er kjent som en av de snilleste i ligaen. Jeg synes det er en riktig avgjørelse at han får gult, men han lever farlig nå, sa Brede Hangeland i pausen.

– Det ser mer ut som et rødt kort, sa hans kollega Simen Stamsø Møller.

Etter 40 minutter ble Mata selv offer for en susende takling fra Christian Fuchs, som fikk gult kort som fortjent.

De minuttene som gjenstod før pause skulle bli hendelsesrike og gi to United-mål:

* 0-1: Henrik Mkhitaryan, Armenis store sønn, gir United ledelsen. Smalling vinner en duell på midtstreken, og Mkhitaryan koblet inn turboen og sprintet fra alle. Det var riktignok bare såvidt ballen gikk inn bak Kasper Schmeichel, men det holdt.

* 0-2: Zlatan Ibrahimovic øker fra straffemerket bare halvannet minutt senere. Antonio Valencia legger inn, og ingen Leicester-spillere klarer å klarere. Zlatan skyter mellom beina på Wes Morgan og forbi målmannen. Det er Zlatans 15. mål i ligaen denne sesongen.

Ifølge Opta er svensken, 35 år og 125 dager gammel, den eldste spilleren som noen gang har hatt 15 mål i en Premier League-sesong.

Rett etter pause ble det 3-0:

Juan Mata spilte til Mkhitaryan, løp bak Leicester-forsvaret og fikk ballen igjen. Det var horribelt forsvarsspill av vertene, og Morgan opphevde en mulig offside.

Mata burde ha økt til 4-0 like etterpå, men Schmeichel kom ut og reddet på imponerende vis.

– Jeg kan ikke huske noen av bunnlagene som har sett verre ut enn det Leicester gjør nå, sa Petter Myhre på TV2-sendingen.

En syk Wayne Rooney var ikke i United-troppen.

PS: Hvis Leicester skulle rykke ned, er det ikke første gang det skjer med en ligamester året etter gullet. I 1936/37-sesongen ble Manchester City ligamester i England. Sesongen etter ble det nedrykk.