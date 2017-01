«Super-Leeds» kan reise seg - igjen

Leeds Uniteds nye eier Andrea Radrizzani (42) vil vekke den sovende kjempen fra dvalen.

Onsdag kunne BBC bekrefte at Massimo Cellino har solgt en andel på 50% til forretningsmannen Andrea Radrizzani. Rapportene antyder at hele oppkjøpet skal fullføres til sommeren, og den nye eieren ønsker å bringe Leeds tilbake til gamle høyder.

– Jeg ønsker å binde meg til Leeds over lang tid, og vil investere for å skaffe klubben den nødvendige stabiliteten for å lykkes igjen. Jeg vil gjøre Leeds så suksessfulle som mulig, sier Radrizzani til BBC.

Nå ligger Leeds på 5. plass etter 25 kamper, og for første gang på lenge kan suksess være innen rekkevidde. Med tidligere Swansea-manager Garry Monk ved roret har klubben fått stabilitet på banen, noe som gjenspeiles i resultatene.

– Skriker etter Premier League

Eks-Leeds-spiller Eirik Bakke følger fortsatt sin gamle klubb tett, og mener at det endelig ser ut som det er mulig å kjempe om opprykk.

– Sportslig sett ser det langt bedre ut. For første gang på lang tid er det underholdende å se Leeds spille fotball. Garry Monk er dyktig, men han trenger tid, og det håper jeg den nye eieren vil gi ham, sier Bakke.

Bakke, som var i Leeds fra 1999 til 2006 mener at Leeds, som alle kjenner som en stor klubb, skriker etter spill på Englands øverste nivå.

– Det er viktig at den nye eieren er ambisiøs. Leeds som klubb og deres supportere lengter etter Premier League-spill, og når det endelig ser ut som ting er litt mer på stell er det absolutt mulig å kjempe om opprykk og forhåpentligvis etablere seg i Premier League igjen. Det er altfor lenge siden sist, understreker han.

Og at det er lenge siden har han helt rett i.

Leeds Uniteds historie er full av opp- og nedturer. Så store og så kontroversielle er deler av klubbens historie at mye av det snakkes om, 40 år senere. I flere epoker var Leeds United Englands beste fotball-lag.

Konstant ble klubben kalt «Dirty Leeds» på grunn av spillestilen. Stadig var det kontroverser, og beskyldninger om kampfiksing gikk hånd i hånd med suksessen.

Flere år senere er det fremdeles kontroverser i Leeds. Ikke på grunn av spillestil, ei heller på grunn av beskyldninger om kampfiksing. Og Massimo Cellino er grunnen.

Italieneren kjøpte den gamle storklubben i april 2014, og allerede da startet en serie av kontroversielle hendelser. Supporterne viste tidlig sin misnøye med det nye eierskapet gjennom flere protester. Utestengt fra klubbens daglig drift tre ganger og rapporter om skattesvindel hjelper heller ikke den eksentriske eierens standing hos fansen.



I tillegg har han sparket hele seks managere under sitt regime. I mai 2016 gjorde han det klart at han angret på kjøpet av Leeds United, og at han ville selge sine andeler i klubben, en andel på 80%.

– En sovende storhet



Ray Tørnquist sitter i styret i den norske supporterunionen, har lang fartstid som Leeds United-supporter, og er i tillegg bosatt i Leeds. Han tror i likhet med klubbens nye eier at det kan gå mot en ny storhetstid - dersom noen endringer gjøres.

– Det har vært mange nedturer og mye usikkerhet rundt Leeds, og det er liten tvil om at vi trenger investeringer. Det må skje ting rundt klubben. Vi trenger en modernisering over hele linja, understreker han.

Leeds-supporteren med 216 kamper på Elland Road under beltet, er ikke er sikker på om klubben er klar for et eventuelt opprykk til Premier League - ihvertfall ikke ennå.

– Leeds er uten tvil en sovende storhet. Men dersom vi skal bli en storklubb igjen, en klubb som kan etablere seg i Premier League, kreves det en eier som tar grep. Vi har en gammel stadion som klubben ikke eier selv, vi leier treningsfasiliteter og noe må skje - oppkjøp eller ei, sier Tørnquist.

Han legger ikke skjul på at ting går veldig bra om dagen, noe som er gledelig etter turbulente år.

– Vi er inne i en veldig god periode nå, og det er mye optimisme rundt klubben. Laget har endelig fått stabilitet på banen, og bare det at det er utsolgt på Elland Road mot Rotherham en tirsdagskveld sier mye om hvor mye optimisme det er rundt klubben, sier han.

Berg og dalbane



I starten av årtusenskiftet tok Leeds opp kampen mot Manchester United og Arsenal om tronen i engelsk fotball. Det holdt på å gå, Leeds var blant annet det beste ligalaget i England i kalenderåret 2001, og Leeds var nær ligatittelen ved et par anledninger. I tillegg kom klubben seg til semifinalen i Champions League, der det stoppet mot spanske Valencia.

Så gikk det galt. Dyre spillere ble kjøpt inn, andre fikk lønninger de ikke hadde bedt om. Det gikk over styr, Leeds kalkulerte med Champions League, og da de ikke kom dit hvert år, gikk klubben omtrent konkurs.

I 15 år har klubben vært i trøbbel, Leeds har vært helt nede på nivå tre, og først nå kan det virke som det er slags lysning på tradisjonsrike Elland Road. Mange ønsker Leeds United tilbake i Premier League.

Denne sesongen er muligheten så absolutt til stede.