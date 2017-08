Startet kronerulling for å spille Champions League: – Ufattelig trist

Tirsdag spiller Avaldsnes sin første kamp i Champions League-kvalifiseringen. Det skjer blant annet med økonomisk hjelp fra lokalsamfunnet.

– Det er ikke akkurat billig, og vi får veldig lite støtte fra UEFA og forbundet. Det er ufattelig trist at det skal være slik, sier Avaldsnes-profil og kaptein Elise Thorsnes til VG.

Etter å ha tapt knepent mot LSK i toppkampen i Toppserien torsdag, satte Avaldsnes-jentene seg fredag på flyet for å reise til Makedonia. Der skal de gjennom et gruppespill bestående av tre kamper, og vinneren av gruppen går videre til første runde i Champions League.

Ifølge Haugesunds Avis har Avaldsnes fått 12.000 euro for å spille kvaliken, noe som tilsvarer 112.000 kroner. Disse pengene skal blant annet dekke selve reisen.

– Flyreisen er bestilt, og den koster oss 130.000 kroner, sier daglig leder i Avaldsnes IL, Norvald Kaldheim, til Haugesunds Avis.

Nesten 50.000 inne



Pengene klubben har fått for å finansiere CL-spill, strekker med andre ord ikke til. I midten av juli opprettet de derfor et prosjekt via siden startskudd.no, hvor de ber de som støtter kvinnefotball om å bidra med penger for å støtte opp om reisen til Makedonia.

Søndag hadde 101 personer gitt sin støtte, og summen var kommet opp i 53.000 kroner.



I teksten som følger kronerullingen på nettet, står blant annet følgende:

«I motsetning til herrenes Europacup, så er kvinnelagene som deltar tilgodesett med smuler av UEFA».

At klubben skal tape penger på å spille ute i Europa, irriterer Avaldsnes-leiren.

– Det er skremmende lite vi får i støtte, i alle fall når man tenker på hva de får på herresiden. Det er riktignok mer inntekter der, men at man skal gå i minus på å spille Champions League, er skremmende. Når man har et så stort forbund som UEFA i ryggen, er det helt feil, sier trener Per Inge Jacobsen til VG.

Mesterskaps- og prosjektansvarlig hos NFF, Heidi Støre, sier til VG at NFF gir støtte til klubbene som skal ut i Europa, slik at de skal være best mulig forberedt sportslig. I tillegg gir ifølge henne UEFA økonomisk støtte til reiseutgifter.

– I fjor fikk hver klubb 1,3 millioner kroner i støtte til sportslige forberedelser i Champions League. I år ble denne støtten redusert til 800.000 kroner, i tråd med ønske fra Serieforeningen for kvinnefotball. Dette for at de resterende klubbene i Toppserien skulle få en større andel av overføringene, sier Støre.

– Så er det slik at klubbene må forholde seg til rammene og tilpasse den økonomiske driften i forhold til det, selv om vi har forståelse for at det kan være krevende.

Håper på avansement



I løpet av kvalifiseringen i Makedonia, som starter tirsdag, skal Avaldsnes møte makedonske Breznica Pljevlja, Kiryat Gat fra Israel og serbiske Spartak.

– Det er en grei gruppe. Ser man på UEFA-rankingen så er vi ranket som nummer to, og de vi møter i den siste kampen er ranket som nummer én, sier Jacobsen.

I fjor røk Avaldsnes ut i 16-delsfinalen etter å ha tapt 10-2 mot et av verdens beste damelag, Lyon, over to kamper.

– Vi er ennå langt unna de beste klubbene, men vi har vist at det går an på lille Karmøy å komme til Champions League. Vi får satse på at både vi og LSK karrer oss videre fra første runde, sier Elise Thorsnes.

PS! LSK slipper å spille kvalik, og går rett inn i første runde av turneringen. Også de røk ut i 16-delsfinalen i fjor, etter å ha møtt PSG. Lyon og PSG møttes for øvrig til slutt i finalen.