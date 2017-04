Landslagsspiller skutt og drept

For litt over to uker siden spilte Amilcar Henriquez (33) sin 75. landskamp for Panama. I går ble han skutt og drept utenfor sitt hjem.

33-åringen var sammen med to andre menn da en bil ifølge vitner skal ha stoppet og en gjeningsmann skutt mot de tre utenfor fotballspillerens hjem i byen Colon.

Henriquez ble også fraktet til sykehus, men livet hans sto ikke til å redde. Politiet bekrefter at Henriquez ble drept, mens de to andre ligger hardt skadet på skyehus.

«Vi sørger dypt etter dødsfallet til landslagsspiller Amilcar Henriquez. Gud tar imot sjelen din Mickey» heter det i en uttalelse fra Panamas fotballforbund.

RUTINERT: Amilcar Henriquez diskuterer med en lagkamerat i oppgjøret mot FC Dallas i CONCACAF Champions League i februar. Dallas vant kampen 4-0. Foto: Tony Gutierrez , AP

Landets president, Juan Carlos Varela skrev følgende på Twitter:

«Vi fordømmer sterkt drapet på Amilcar Henriquez, og vi vil gi Colon alle sikkerhetsstyrkene som skal til for å fange de ansvarlige.»

Midtbanespilleren var på i aksjonen for klubben Arabe Unido så sent som torsdag, og 3-2-seieren førte laget opp på fjerdeplass i den hjemlige ligaen.

Han fikk også 75 landskamper for Panama, og ble byttet inn ti minutter før full tid da nasjonen spilte 1-1 mot USA 29. mars.

Henriquez har også spilt for klubber i Costa Rica og Colombia.