Wathne om Høgmo:  –Vi andre ville spist piller og slitt med nattesøvnen

PRAHA/BERLIN (VG) Per-Mathias Høgmo (56) går inn til sin landskamp nummer 34. Den kan bli hans aller siste. Kritikken har haglet gjennom tre tøffe år. Men landslagssjefen bærer ikke synlig preg av det.

– Det er godt å se dere der dere virkelig hører hjemme. I et glassbur. Så det er jo perfekt. He, he, he.

Slik møtte Høgmo de 20 norske fotballreporterne ved Olympiastadion i Berlin mandag kveld. I en iskald bod med svære vindusflater ut mot treningsbanen. Han hadde nettopp gjennomført den første av fire treningsøkter med spillerne. Tonen var satt med angrepsdrill der ute på gresset.

Per-Mathias Høgmo dro av seg den blå luen og gikk rett på mål, han også.

– Jeg synes ikke han fremstår som stresset eller preget av å ha alle på nakken. Vi andre ville spist piller og slitt med nattesøvnen i Høgmos situasjon, sier Davy Wathne (66). TV 2s engasjerte sportsreporter er tilbake på jobb med det norske landslaget for første gang siden Høgmos Ullevaal-debut mot Island høsten 2013.

På spørsmål fra nettopp Wathne forklarer Høgmo.

– Jeg tror dere har merket at jeg er opptatt av å holde et fokus og formidle til dere det ståstedet vi har. Slik at dere har bakgrunn for å kunne gjøre gode analyser av faget og settingen, beskriver han og mener han jobber «24/7» for at Norge for første gang skal vinne en kamp i Praha fredag kveld.

Tsjekkia-Norge er Wathnes kamp nummer 260 med det norske landslaget. Da han 16. mai 1961 debuterte som tilskuer på Norge-Mexico i Bergen stabbet den ettårige, kommende landslagssjefen rundt oppe i Gratangen.

I snart 40 år siden har Per-Mathias Høgmo jobbet med fotball på høyt nivå. Først som spiller. Så som trener.

VELKOMMEN TIL EDEN: Per-Mathias Høgmo på vei inn til treningen på Eden stadion i Praha torsdag kveld. Norge møter i skjebnekampen et hjemmelag som ikke har scoret på to hjemmekamper og ikke håper på mer enn 10.000 tilskuere på areanen som tar det tredobbelte. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Det er nøyaktig 163 uker siden Høgmo ble presentert som landslagssjef på Ullevaal stadion den siste septemberfredagen i 2013. I pressemeldingen i forkant satte han tonen:

– Jeg er en innovativ og nytenkende person.

Drillos aller siste utgave av Norge var avskiltet etter et vondt tap for Sveits. Et par uker senere debuterte Høgmo. 0-3-tap i Slovenia. Hjemme igjen i Oslo dro Høgmo frem en sprettball og spurte pressen hva den symboliserte.

Forklaringen var at det går opp og ned i fotballen. Det var omtrent da det begynte å koke både i folkedypet og på sosiale medier.

– Det er ingen tvil om at Per-Mathias Høgmo brakte inn gode tanker og visjoner. Men jeg synes han var i overkant innovativ. Han var etter mitt skjønn for naiv og romantisk i starten, sier Tom Nordlie.

Men han mener at landslagssjefen «står godt i det».

Nordlie er på plass i Praha som NRKs fotballekspert. Statskanalen er den eneste av de store mediene som ikke har krevd Høgmos hode på et fat denne høsten. Både VG, Aftenposten, Dagbladet og TV 2 har meningsbærere som har bedt landslagssjefen pakke sammen umiddelbart.

Høgmos resultater Per-Mathias Høgmo har ni seire, syv uavgjorte og 17 tap på sine 33 landskamper som landslagssjef. Her er resultatene. 2016: San Marino (h) 4-1, Aserbajdsjan (b) 0-1, Tyskland (h) 0-3, Hviterussland (h) 0-1, Belgia (b) 2-3, Island (h) 3-2, Finland (h) 2-0, Estland (b) 0-0. 2015: Ungarn (b) 1-2, Ungarn (h) 0-1, Italia (b) 1-2, Kroatia (h) 2-0, Bulgaria (b) 1-0, Aserbajdsjan (h) 0-0, Sverige (h) 0-0, Kroatia (b) 1-5. 2014: Aserbajdsjan (b) 1-0, Estland (h) 0-1, Bulgaria (h) 2-1, Malta (b) 3-0, Italia (h) 0-2, England (b) 0-1, Emiratene (h) 0-0, Frankrike (b) 0-4, Tsjekkia (b) 2-2, Polen (n) 0-3, Moldova (n) 2-1. 2013: Skottland (h) 0-1, Danmark (b) 0-1, Island (h) 1-1, Slovenia (b) 0-3.

– I dagens samfunn er det utfordrende å være en kommentator eller ekspert i forhold til å vurdere det kortsiktige i forhold til lange linjer. De mest skarpe klarer å kombinere det. Så er det jo sånn i dag at de såkalte klikkene, som dere lever av, preger jo veldig mye av journalistikken. Jeg tenker dere ofte gjør det: Er det virkelig retningen man ønsker, eller ønsker man det litt mer langsiktige, grundige. Det er interessante spørsmål i en politisk kontekst, men også i en fotballkontekst – og hvordan dere som journalister og viktige samfunnsaktører er med på å sette dagsorden, sa Høgmo selv onsdag.

Han hadde snakket seg varm i fire minutter om Trump-sjokket natten før og dro linjene ganske direkte fra den amerikanske presidentsensasjonen til det norske landslaget. Som nå har et sterkt behov for å overraske med en borteseier i en VM-kvalik som ser vanskelig ut.

Høgmo minnet samtidig om de lange linjene. Områdene han påstår er i en «ekstrem utviklingen» i internasjonal fotball: Spillerutvikling, lagsutvikling, spillerlogistikk, anlegg, forskning/utvikling, konkurransestruktur og støtteapparat.

Som landslagssjef blir han av media sjelden eller aldri vurdert ut fra disse syv kategoriene. Som oftest teller bare den åttende: Resultatene.

– Fotball er ferskvare. I fjor var det ekstrem optimisme. Så snur det gjennom ett tap eller to, medgir han.

Høgmo snakker selvfølgelig om den største skuffelsen i moderne norsk fotballhistorie: De to EM-playofftapene mot Ungarn for ett år siden. De danner bunnen av en rekke resultater som ville gitt enhver landslagssjef problemer.

Med 17 tap på sine 33 landskamper ville Høgmo rykket ned fra de fleste ligaer. Det skjer ikke med et landslag. Men Norge har forsvunnet ned til 81. plass på FIFA-rankingen.

Hverken folkedypet eller kommentatorene får kartet til å stemme med terrenget.

Nå er Høgmo tilbake i et bikkjekaldt Praha. Det er meldt snø under kampen. Etter en problematisk start spilte Norge en positiv 2-2-kamp mot tsjekkerne i mars for to år siden. Mange var positive til det norske landslaget da, men ingen spente buen som Høgmo selv etter den vårlige kampen.

– Spillerne våre må være rå: Hvis vi skal lykkes med å komme til sluttspill i Frankrike og ta medalje i Russland, må vi gjøre noe som er mye bedre enn det vi allerede har gjort. Og det jobber vi med hver eneste dag, sa landslagssjefen til Dagbladet.

Norge mistet EM i Frankrike og nå tror vel heller ikke julenissen på norsk VM-medalje i 2018.

– Uttalelsene hans er det nest største problemet. Det største er at resultatene og prestasjonene ikke matcher. Da blir også de store ordene et stort problem fordi fallhøyden blir voldsom. Det er ikke feil med vyer og visjoner isolert sett. Tvert imot kan det være viktig å skape optimisme og entusiasme. Men det som sies må harmonere med det som presteres på gresset, mener Lars Tjærnås. Han har 36.000 følgere på Twitter, skriver fotballanalyser for Aftenposten og jobber for Brann.

Per-Mathias Høgmo smilte ikke en eneste gang da møtte pressen etter at Norge slet seg til 4–1 mot San Marino i oktober. Men ga innbitt beskjed om at han er rett mann for jobben. Smilene var heller ikke mange da en ganske mutt landslagssjef møtte offentligheten ved uttaket av troppen i forrige uke.

DÆHLI TILBAKE: Alt tyder på at Per-Mathias Høgmo gir Mats Møller Dæhli (bak) sjansen fra start i Praha. Den skadeforfulgte er tilbake, men har ikke spilt et eneste minutt fo Freiburg i Bundesliga denne sesongen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Skjebneuken i Berlin og Praha har vært annerledes.

Ute på treningsfeltet har Høgmo vært aktiv, og i møtet med pressen har den nordnorske latterdøren gått opp et 10-talls ganger i løpet av de 50 minuttene han har brukt på journalistene.

– I fjor hadde vi det yngste landslaget i Europa. Vi er inne i et generasjonsskifte. Spillere har byttet klubber. Vi ser hvem som tar lederskap og vil stå frem og være autoritetsbærere i dette laget fremover, sier han. Og gir ikke akkurat inntrykk av at det er hans egne skjebne som landslagssjef som står på spill.

– Resultatene har ikke vært i samsvar med ambisjonene, meldte fotballpresident Terje Svendsen skriftlig i en pressemelding 12. oktober. Høgmos jobb skal nå evalueres av et styre som er helt annerledes enn det som ansatte ham. Både Yngve Hallén og generalsekretær Kjetil Siem er borte.

Davy Wathne har sett 13 norske landslagssjefer komme og gå siden han så Willy Kment lede Norge til 1–1 mot Mexico for 55 år siden. Mens hans 29 år gamle parhest Jesper Mathisen for lengst har bedt Høgmo gå av, tør journalistveteranen ikke å fastslå at det er over og forbi med tap for Tsjekkia.

– Jeg synes det er vanskelig å vurdere hva som ligger i denne evalueringen av Høgmo. Vi kjenner ikke premissene styret jobber ut fra, sier Davy Wathne.

Skjebneuken kan utvide seg til skjebnemåneden for Per-Mathias Høgmo.