VGs landslagskommentator: Denne gangen tok Lagerbäck feil

Kommentar ULLEVAAL STADION (VG) – Jeg har sett han i hver kamp for Heerenveen denne sesongen, sa landslagssjef Lars Lagerbäck om Martin Ødegaard (18) – og vraket han fra nok en A-landslagstropp.

De tre første gangene Lagerbäck vraket Ødegaard, var jeg enig med svensken. Det var greit at Norges store fotballtalent fikk utfolde seg på U-21-landslaget – enn så lenge. Jeg så ikke at det var viktig nok at han ble tatt ut, fordi han ikke hadde imponert nevneverdig i den nederlandske ligaen, som ikke holder veldig høyt nivå.

Men nå er jeg uenig. Og det er flere grunner til det.

1) Ødegaard har vært langt bedre for Heerenveen denne høsten enn i forrige sesong.

2) Dette ville vært en riktig anledning for Lagerbäck til å bli kjent med Martin Ødegaard – før alvoret for landslagssjefen begynner i 2018.

3) Norge er i realiteten ute av kampen om et U-21-sluttspill.

4) I den stramme organiseringen Lagerbäck vil ha, og med motstandere som ligger lavt, som i hvert fall San Marino vil gjøre, så er Ødegaard den ideelle spilleren til å åpne et forsvar. Vi ville også fått anledning til å se om de er mulig å se en link i måten å tenke på mellom norsk fotballs to største stjerner – Ødegaard og Joshua King.

Lars Lagerbäck ser det annerledes, og ingen vet hva som er det beste her. Han mener U-21 er bra nok matching for Martin Ødegaard. Og både Lagerbäck og U-21-sjef Leif Gunnar Smerud påpeker til stadighet at Ødegaard stadig er i utvikling. Men mens Smerud snakker om at Ødegaard må jobbe for å bli enda mer effektiv, snakker Lagerbäck om at Ødegaard er «veldig bra teknisk – og med ball.» Altså: Det går på jobben uten ball, det defensive – igjen.

Det sier seg selv at dette er viktig. Lagerbäck brukte store deler av tirsdagens pressekonferanse til å snakke om hvor langt unna – bokstavelig talt – de norske spillerne var mot Tyskland i Stuttgart 4. september. Og Martin Ødegaard er ikke den spilleren du mest av alt forbinder med defensiv trygghet.

Samtidig, det minner meg om en episode fra norsk klubbfotball for noen år siden, der en fotballtrener i eliteserien fikk tilbud om en meget god spiller, en offensiv kapasitet. Det første spørsmålet treneren stilte til mannen som kom med tilbudet, var: «Hvordan er returløpene hans?»

Det er lett å glemme hvilke spillere som kan by på det offensive som gjør at det defensive faktisk ikke blir like viktig. Selvsagt er jeg enig med Lagerbäck i at det handler om å få inn en defensiv trygghet i det norske landslaget, etter flere år med pinlige resultater og en drøss med baklengsmål.

Samtidig skal det alltid være plass til en og annen spiller som kan gjøre at også motstanderen må forholde seg til det norske spillet – offensivt. Det må aldri glemmes. Og jeg mener Lars Lagerbäck burde hatt inn Martin Ødegaard nå, både for å bli skikkelig kjent med han, se han på trening, få en dialog om hva som kan forbedres, men også få se – mye nærmere enn på TV – hva denne gutten kan bidra med i fremtiden.

San Marino borte, Nord-Irland hjemme.

Jeg regner med at det er meningen at Martin Ødegaard, da nesten 20 år, skal være en viktig spiller for Norge i EM-kvaliken som starter neste høst.

Da burde han fått vist seg fram for landslagssjefen på nærmere hold enn en TV-skjerm – allerede nå.

PS! Kampen mot San Marino spilles på bortebane torsdag 5. oktober mens VM-kvaliken avsluttes mot Nord-Irland på Ullevaal søndag 8. oktober.