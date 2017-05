VG erfarer: Storscorer King mister landskampene i juni

Etter det VG erfarer må Lars Lagerbäck klare seg uten Joshua King (25) i de kommende landskampene mot Tsjekkia og Sverige.

King har vært i kanonform denne sesongen, og ble til slutt stående med 16 seriemål på 36 kamper i Premier League. Det er ikke langt unna Ole Gunnar Solskjærs norske rekord, på 18 nettkjenninger gjennom en sesong.

Joshua King er i utgangspunktet selvskreven i den norske landslagstroppen, men etter det VG vet kommer ikke navnet hans til å stå på listen når Lars Lagerbäck inntar podiet på Ullevaal i dag.

Det gjør ikke navnet til Anders Konradsen heller, som av Rosenborg-leiren i går ble anslått å være ute av spill i rundt tre uker etter en smell han pådro seg under helgens kamp mot Vålerenga. Også Veton Berisha er skadet og uaktuell.

Småskadet King



Joshua King sto over den siste Premier League-kampen denne våren, og skrev på sin egen Instagram-profil at det skyldtes «en liten skade».

Dermed mistet han den siste muligheten til å jakte enda tettere på Solskjærs scoringsrekord. Men tallenes tale sier sitt om Kings jubelsesong:

På sine siste 18 kamper for Bournemouth i PL, hamret han inn 13 scoringer. Det er en effektivitet få i Premier League-sirkuset kunne matche denne våren.

– Da vi fikk noen skader ble jeg flyttet frem som ren spiss, og da kommer jeg til flere sjanser enn om jeg mer tilbaketrukket, eller ute på kanten. Jeg har alltid sagt at det er spissplassen jeg er best i, og 16 mål når jeg egentlig bare har vært ren spiss i halve sesongen synes jeg snakker litt for seg selv, sa King i et intervju med VG for en drøy uke siden.

Der uttalte han også at han håpet scoringsformen ville forplante seg også til landslaget i vår, men slik blir det altså ikke.



Lars Lagerbäck presenterer troppen som skal møte Tsjekkia og Sverige på Ullevaal i juni klokken 13.00 i dag.



