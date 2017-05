VG erfarer: Sander Berge jaktes av Monaco

Champions League-semifinalist Monaco er blant klubbene som skal ha vist stor interesse for Sander Berge (19).

Den franske serielederen Monaco, som tirsdag røk ut av Champions League-semifinalen mot Juventus, skal – etter det VG erfarer – ha vist stor, konkret interesse for å signere den norske Genk-spilleren allerede denne sommeren.

Det samme skal, ifølge VGs opplysninger, gjelde den spanske storklubben Sevilla, samt en italiensk toppklubb.

VG har vært i kontakt med Sander Berge, som sier at han ikke har noen kommentar til dette. Berges agenter, Mike Kjølø og Morten Wivestad, ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Mener Joshua King kan koste 450 millioner i sommer

19-åringen fra Bærum, som ble kåret til årets talent i Eliteserien i fjor, ble solgt fra Vålerenga til belgiske Genk for en overgangssum på 19 millioner kroner.

Siden har unggutten spilt fast som defensiv midtbane på Genk, som endte på fjerdeplass i den belgiske grunnserien og tok seg til kvartfinale i Europa League, i tillegg til å debutere på det norske A-landslaget i VM-kvalifiseringen mot Nord-Irland i mars.

Slik røk Berge og Genk ut av Europa League:

Genk har nylig vist at de kan fungere som et ypperlig springbrett for talentfulle spillere. 20 år gamle Wilfred Ndidi, som er Berges forgjenger på den defensive midtbaneplassen på laget, ble solgt til regjerende Premier League-mester Leicester for rundt 17 millioner euro (160 millioner kroner) i januar.

Husker du? Avslo stort Premier League-bud på Berge

VG har grunn til å tro at den økonomiske rammen i en eventuell Berge-overgang denne sommeren kan overgå slike summer.

Det er ikke første gang Berge fanger oppmerksomheten til klubber fra europeiske toppligaer. I august i fjor omtalte VG at Vålerenga hadde sagt nei til et Everton-bud på stortalentet, der prislappen kunne rundet 40 millioner kroner.