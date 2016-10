VG-børsen: Slik spilte Norge mot San Marino

ULLEVAAL (VG) (Norge - San Marino 4-1) Det gikk til slutt. Men det var få norske spillere som gjorde en godkjent match i 4-1-seieren over San Marino.

Målsjanser: 9-1.

Analysen: Norge trengte en opptur, men fikk kun resultatet, pipekonsert til pause – og en pinlig periode på 23 minutter da fotballdvergen sjokkerte Ullevaal med å kontre inn 1-1. Bare to målsjanser (inkludert selvmålet) ble skapt før pause, det var mangel på kvalitet og tempo i pasningsspillet og ingen til å avslutte innleggene fra backene. Fra innbytter Adama Diomande fikset 2-1 var det ingen tvil om at alle poengene ville bli norske, men det tok 77 minutter før Ullevaal Stadion ikke lenger var Ullevaal Sykehus. Totalen i målsjanser og scoringer blir på papiret ikke ille for Norge, men det tok lang tid og bare i små perioder fikk man følelsen av at dette laget var i stand til å spille ut San Marino. Og det må være en vekker for Per-Mathias Høgmos fotballvisjoner.

NORGE (4-4-1-1):

Rune Almenning Jarstein – 4



Hadde nesten ingenting å gjøre, helt til goalen kom, som var en knallhard avslutning høyt fra kort hold. Beholdt roen med ballen

Jonas Svensson – 5



Startet på høyrebacken for sjette gang på rad siden debuten mot Island. Vil mye, får til lite før pause. Bedre i 2. omgang og totalt sett en av Norges beste. Et kampbilde som passet trønderen.

Even Hovland – 4



Rolige arbeidsforhold i sin 16. landskamp på rad og var frempå ved et par dødballer. Ballflytter bakerst.

Stefan Strandberg – 3



Kolliderte først med King, ble deretter lurt på ryggen og skled inn i pølsekiosken før Mattia Stefanelli opplevde muligens sitt største øyeblikk som fotballspiller da San Marino-spilleren banket inn 1-1. Solide pasningstall.

Haitam Aleesami – 5



Hadde fribillett til å gå i angrep og var ving enn back. Fin ballbehandler, gode innlegg og kapasitet nok til å løpe begge veier. Klarte å beholde roen og se etter fornuftige løsninger også på 1-1.

Per Ciljan Skjelbred – 3



Kapteinen var god til å skape rom for Svensson ved å trekke inn i banen, men slet med pasningsspillet innledningsvis. Kom seg litt i 2. omgang og var mer involvert i sjanser og spill – uten å glitre.

Ole K. Selnæs – 5 BB



Norges klart beste pasningslegger, som «alltid» hadde 11 motstandere foran seg idet han fikk ballen. Må også få litt av æren for å avslutte rekken av det som ble 322 minutter uten norsk landslagsmål da han slo innlegget til 1-0. Noen svake skuddforsøk, men nydelig pasning før 2-1.

Alexander Tettey – 3



Ingen naturlig kamp for mannen som er best til å dekke rom og skjære av motstandene. Mye involvert på høyrekanten før pause med Svensson og Skjelbred uten at trøndertrekanten er særlig fruktbar. Involvert i baklengsmålet.

Jo Inge Berget – 2



Tilbake i startoppstillingen til sin 15. landskamp, men var uvanlig dårlig venn med ballen. Prøvde å trekke inn i banen og bli involvert, men lyktes dårlig fra flanken. Ble Kings spissmakker i 2. omgang da Henriksen gikk ut.

Markus Henriksen – 3



Sorry, Markus! Hadde syv pasningsforsøk og traff bare med tre av dem. Prøvde, men ble blokkert og omringet de få gangene han hadde ballen. Fikk bare 45 minutter og ble erstattet av Adama Diomande.

Joshua King – 4



Åpenbart sugen etter å vise seg frem – og å score. Spilte litt for mye for seg selv, men jobber hardt, slik han til slutt får målet sitt med en smart avslutning. Men vil trolig også huskes som mannen (som sammen med Tettey/Strandberg) som rotet med ball og motstander før San Marinos sjokkutligning.

Adama Diomande – 5



Inn for Henriksen ved pause. Først fratatt 2-1-målet da linjemannen vinket for offside, men rappet likevel til seg samme goalen da han vakkert skrudde Høgmos hjertemedisin i vinkelen etter 77 minutter. Løftet Norge med hodespill og flere ok involveringer langs bakken.

Martin Samuelsen

Inn i 67. minutt for Tettey. Bruker den siste fjerdedelen av kampen til å roe norske nerver ved å banke inn 3-1-målet. Fint innhopp i et kampbilde som passet Blackburn-spilleren bra. For kort for børskarakter.

Alexander Sørloth

Inn for Jo Inge Berget etter 74 minutter – da Norge fortsatt jaktet ledermålet. Markerer seg ikke voldsomt, men med og snur kampen.

Per-Mathias Høgmo – 3



Jublet som besatt da Adama Diomande skrudde 2-1 opp i vinkelen. Gikk tilbake til 4-4-1-1-formasjonen som blant annet skapte optimismen i fjor høst og kjørte sitt «ønskeprinsipp» om at begge backene gikk i angrep samtidig. Men hadde få til å ta av seg innleggene fra Svensson og Aleesami før nettopp Diomande kom inn ved pause. Har et lag som i lange perioder ikke maktet å spille ut San Marino i særlig grad. Gjør byttene som skal til for å snu matchen, men spørsmålet er om Diomande kunne spilt fra start.

Dommer: Benoit Bastien, Frankrike – 4.

VG-børsen vurdert av Øyvind Herrebrøden, Knut Espen Svegaarden, Jon Martin Henriksen, Jostein Overvik og Hans-Kristian Rangnes.