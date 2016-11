Vegard Forren drømmer igjen om England

PRAHA (VG) Vegard Forren (28) er slettes ikke fornøyd med Moldes kontraktstilbud. Landslagsstopperen ønsker seg aller mest tilbake til England.

Forren fikk ikke spille en eneste kamp etter at han skrev en langtidskontrakt med Southampton 18. januar 2013. Nåværende Tottenham-manager Mauricio Pochettino kom til klubben samme dag. Og brukte aldri den nyinnkjøpte.

– England er prioritet nummer en, beskriver Forren tre år etter at den forrige England-turen endte med retur til Molde allerede etter noen måneder.

– Det er mange positive sider ved å bli i Molde for familiesituasjonen, men samtidig har samboeren og jeg et ønske at jeg skal lykkes ute i Europa. For meg handler det først og fremst om spilletid og tillit, sier han.

Det er kjent at det finnes interesse for den ballsikre Molde-forsvareren både i Rosenborg og Vålerenga. Molde har tilbud ham en 3,5 årskontrakt. Men Forren er skuffet over betingelsene klubben tilbyr.

– Jeg har fått tilbud som ikke er godt nok. Vi snakker sammen, men er et stykke unna hver andre.

Vegard Forren er tilbake for fullt etter ankeltrøbbel, men det kan se ut som om han taper kampen mot Håvard Nordtveit om en startplass mot Tsjekkia.

– Det ser jeg på som en veldig fair duell. Vi er to gode stoppere. Vi har også Stefan (Strandberg). Det er alltid krig om plassene. Det handler om vise seg frem på trening og vise at du gjerne vil bidra, sier han.