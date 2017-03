Valsvik får sin Norge-debut – slik starter Norge

BELFAST (VG) Gustav Valsvik (23) kommer i kveld til å få sin første kamp for det norske herrelandslaget. Det er en voksen oppgave som venter midtstopperen.

Gustav Valsvik kommer til å danne Lars Lagerbäcks første stopperpar sammen med Even Hovland. Det blir Eintracht Braunschweig-spillerens første kamp med flagget på brystet for Norge.

Søndag kveld møtes Norge og Nord-Irland til VM-kvalifiseringskamp. Den kampen kan du følge her.

– Det har vært kjempekjekt å komme inn i landslaget. Det har vært et mål de to siste årene, sier Valsvik til VG.

Setter spørsmålstegn ved midtbanen



Rundt klokken 19.20 kom Norges Fotballforbund med offentliggjøringen av Norges lagoppstilling.

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Gustav Valsvik, Jørgen Skjelvik – Mohamed Elyounoussi, Håvard Nordtveit, Stefan Johansen, Tarik Elyuounossi – Alexander Søderlund, Joshua King, utgjør Lars Lagerbäcks aller første startellever som norsk landslagssjef.

Det betyr at Sander Berge, noe overraskende, har blitt benket til fordel for West Hams Håvard Nordtveit. Det ser også ut til at Lagerbäck kommer til kampen med sin foretrukkede 4-4-2 formasjon.

VG sportens landslagskommentator, Knut Espen Svegaarden, mener at Valsvik er et godt valg til kveldens oppgjør.



– Dette er samme forsvarsfireren som jeg har foreslått, og Valsvik er et godt valg. På midtbanen har han valgt rutine sentralt i stedet for Sander Berge, noe jeg er uenig i, sier han, og legger til:

– Valget av Nordveit er merkelig. Han har ikke spilt en kamp siden han var høyreback da West Ham fikk juling mot Manchester City 6. januar. I samme periode har Berge spilt fast.

Siden Nordveits marerittkamp mot Manchester City har Berge spilt 15 kamper.

– Han har gått for fart og finesse på kantene, og det er ikke dumt det. Ellers forventet duo på topp, og backer med fart, sier Svegaarden.

Ønsker fast landslagsplass



Den siste ukene har den norske landslagstroppen trent i både London og Belfast, og rapportene derfra sier at Valsvik har vært god på trening hele uken. Så god, at han sannsynligvis kaprer plassen ved siden av langt mer rutinerte Hovland.

– Jeg har gjort det bra både på treningene og i Tyskland, sier den høyreiste stopperen.

Det har vært mye spekulasjoner rundt hvem som skal spille midtstopper i Lagerbäcks debut. Hovlands antatte plass på laget kommer ikke som noen stor overraskelse. Den tidligere Molde-stopperen har spilt 21 kamper for det norske landslaget, og er den mest rutinerte av troppens midtstoppere.

Valsvik har massevis av kamper fra aldersbestemte landslag, men dette er første gang han er i landslagstroppen på seniornivå.

– Ambisjonen din er å kapre en fast landslagsplass?

– Selvfølgelig, svarer Valsvik.

SJEFENS VALG: Lars Lagerbäck skal ha valgt ut Gustav Valsvik (til høyre) til dagens startellever. I bakgrunnen står Tore Reginiussen, en annen stopperkandidat. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Valsvik ble hentet til den tyske 2. Bundesliga-klubben Eintracht Braunschweig sommeren 2016, og 23-åringen har spilt samtlige 90 minutter de siste seks kampene. Han har totalt 20 kamper for klubben, som kjemper helt i toppen av 2. Bundesliga, på 3. plass, tre poeng bak serieleder Union Berlin, og to bak Stuttgart.

– Det har vært en eneste stor opptur i Braunschweig fra jeg kom dit og til nå. Jeg har blitt en viktig del av laget og jeg har tatt nye steg. Det var lett å dra fra Strømsgodset. Jeg hadde to fine år der, men når Braunschweig meldte sin interesse var det bare å hoppe på, sier han, og legger til:

– Vi har sjansen til å rykke opp til Bundesliga. Vi gir alt for det.

I september spilte den tidligere Strømsgodset-stopperen på sin gamle hjemmebane Marienlyst, da Norges U21-lag møtte Portugal på Marienlyst. Der spilte han sammen med blant andre Martin Ødegaard, som ikke er i Lagerbäcks første tropp. Den kampen tapte Norge for øvrig 1–2.

Skadetrøbbel for vertene



Nord-Irland imponerte mange under fjorårets EM-sluttspill. Laget mange trodde kom til å bli kasteball i mesterskapet, tok seg riktignok ikke videre fra gruppespillet, men imponerte med 2–0 seier over Ukraina, og tapte med respektable 0–1 mot både Tyskland og Wales.

I forkant av kampen i Belfast, som spilles på Windsor Park, har det oppstått noen skadeproblemer for landslagssjefen Martin O'Neill. Rapportene fra Belfast melder at Corry Evans, Josh Magennis og Aaron Hughes alle har trukket seg fra den nordirske troppen grunnet skader.

For Lagerbäcks del skal samtlige i den norske troppen være klare til dyst søndag kveld.

Windsor Park rommer drøye 18 000 tilskuere, og det blir nok en flott ramme for en potensiell Valsvik-debut. Det er nemlig utsolgt. Forrige gang Norge var på Windsor Park, var i 2012. Da gikk det norske laget seirende av banen med 0–3 over kveldens motstander. Tapet for Norge var for øvrig O'Neills første kamp som sjef for Nord-Irland.

Om Valsvik spiller fra start får vi svar på rundt klokken 19.45, en drøy time før kampen starter. Da offentliggjør NFF lagoppstillingene selv. Avspark for kampen er klokken 20.45, og vises på Eurosport Norge.

VG følger også Lagerbäcks Norge-debut med direktesending fra studio. Sendestart er klokken 20.15.

Kanskje blir det også Valsviks debut.