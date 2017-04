U21-sjefen om Ødegaard: – Håpet han skulle spille mer

U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud (40) legger ikke skjul på at Martin Ødegaards (18) spilletid i Heerenveen er en skuffelse.

– Jeg tror både vi og Martin håpet på at han skulle spille flere minutter for Heerenveen, sier Smerud til VG.

Denne helgen var Ødegaard nok en gang benket for Heerenveen. Han kom inn med et kvarter igjen å spille og noterte seg for en målgivende pasning, men klarte ikke å forhindre at laget tapte 4-2 borte mot Vitesse Arnhem.

18-åringen har startet på benken i de fire siste Heerenveen-kampene og kun fått totalt 19 minutter med spilletid den siste måneden.

Solbakken: – Sikkert ikke intensjonen

– Da han dro dit var det helt sikkert ikke intensjonen at han skulle spille så lite, sier FC København-trener Ståle Solbakken, som samtidig minner om at det er helt vanlig for tenåringer å oppleve varierende utvikling og prestasjoner.

– Jeg tror folk fort glemmer alderen hans. Spillere får veldig ofte et «setback» i den alderen. Det går i rykk og napp. Men det er klubbvalget hans da han dro til Real Madrid som gjør at det kanskje blir litt ekstra fokus. Men han kommer nok tilbake.

– Tror du han er litt sliten etter all oppmerksomheten?

– Det kan godt hende han er sliten i hodet. Men han kommer tilbake. Det er jeg sikker på, sier Solbakken.

A-landslagets assistenttrener Per Joar Hansen forteller at han ikke har vært i kontakt med Heerenveen angående Ødegaards spilletid, og at han ikke vet hvorfor unggutten er blitt henvist til benken.

– Man må kjenne mer til det daglige. Hvorfor han starter eller ikke, er trenerens privilegium å forklare, sier «Perry», som mener U21-landslagstrener Smerud er bedre posisjonert til å uttale seg om Ødegaards situasjon.

– En støyfaktor man må håndtere

Smerud tilbragte nylig en uke med Ødegaard på samling i sørligere strøk, der U21-landslaget spilte to treningskamper mot Portugal og Russland. Ødegaard spilte 60 minutter i den første kampen og 90 i den andre.

– Min erfaring med U21-spillere er at utviklingen går i bølgedaler. Sånn sett er det at Martin streber litt i perioder, mer regelen enn unntaket i den alderen, sier Smerud.

Han forteller at han ofte opplever at tenåringer slår igjennom og blir hausset opp, får en tøffere periode der folk mister troen på dem, og til slutt slår tilbake og får sitt virkelige gjennombrudd.

Smerud påpeker at han opplevde et lignende scenario med Veton Berisha, som etter mye opp og ned i Viking til slutt fikk det til å løsne på våren i 2015 – og ble solgt til tyske Greuther Fürth.

– En naturlig del av å gjøre det bra, er at du får flomlysene på deg. Men det er klart at når Martin ikke føler at han lever opp til de enorme forventningene, så er det en støyfaktor man må håndtere. Men Martin håndterer det veldig bra. Det er det ingenting å si på, sier Smerud.

U21-sjefen minner om at Ødegaards begrensede spilletid på klubblaget ikke nødvendigvis betyr at han ikke er i full utvikling.

– Det er ikke alltid utvikling og prestasjoner henger sammen, for det kan være at Martin er inne i en periode der han utvikler seg veldig bra nå, men at det tar tid før det materialiserer seg i spilletid, sier Smerud.

– Har du snakket med Heerenveen om hvorfor han ikke får spille?

– Jeg legger meg ikke borti klubbenes disponering av spillere. Jeg regner med at når Heerenveen vurderer Martin som god nok, så starter han.