U21-sjefen nekter å gi opp EM-drømmen

(Serbia U21 – Norge U21 2-0) Martin Ødegaard (17) og Norge leverte en god prestasjon og skapte like mye som Serbia. Men tapte kampen – og kanskje EM-drømmen.

Opplevelsen gir nok U21-gutta tro på at det er mulig å sikre EM-billett i tirsdagens hjemmekamp på kunstgresset i Drammen, men resultatet ble i styggeste laget da Kristoffer Haraldseid nikket et serbisk innlegg i eget mål og Serbia gikk opp til 2-0 etter 69 minutter.

– Det er fryktelig surt å reise hjem med 2-0-tap. Men det lever ennå. Det er vanskelig å si hvor stor sjansen vår er, men jeg mener at det kan gå. Det handler om å score først. Da kan vi ha en veldig god sjanse til å klare det, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VG.

Marerittåpning



Selv om Serbia ikke fremsto som et spesielt godt lag, ble det en komfortabel seier – og trener Leif Gunnar Smerud får en tøff jobb med å snu dette slik at Norge får være med på sluttspillet neste sommer.

FORTVILER: Martin Ødegaard tar seg til hodet etter å ha misbrukt Norges største sjanse med den samme kroppsdelen. Foto: Aleksandar Djorovic , NTB scanpix

Spesielt første omgang var solid av de norske ungguttene. Etter marerittåpningen, der Uros Djurdjevic løp mellom Sigurd Rosted og Kristoffer Haraldseid og plasserte ballen til side for Sondre Rossbach seks minutter ut i kampen, reiste de seg raskt. Martin Ødegaard burde ha headet inn utligningen på Haraldseids gode innlegg to minutter senere.

Real Madrid-spilleren viste imidlertid at han har litt å gå på i hodespillet. 17-åringen kunne ha stanget inn 1-1, men i stedet skled ballen omtrent av Ødegaards panne.

– Vi fikk en tøff start, men spilte oss bra opp. Totalt sett synes jeg det var en jevn kamp. Også sjansemessig. Vi slipper ikke til Serbia mye, sier Smerud.

VG noterte 3-3 i målsjanser, men det er en fattig trøst når målprotokollen viste 2-0.

Må vinne 3-0 på tirsdag



Norge tok mer og mer kontroll over kampen utover i omgangen. Mye balltrilling og fine kombinasjoner, men uten at det ble skapt særlig mange sjanser – og heller ingen scoringer. Et bortemål hadde vært svært viktig å ha med seg til returkampen.

Norge ga fra seg mye av initiativet etter pause. Først da Haraldseid både var uheldig og udyktig og headet et innlegg i eget mål, ble laget flyttet frem på banen. Mohamed Elyounoussi prøvde seg med et brukbart skudd, og Birger Meling kom til et bra innleggsforsøk, uten at reduseringen var veldig nær.

Skuffede norske talenter ruslet av banen og følte nok at livet var en smule urettferdig etter en brukbar prestasjon i Beograd.

– De føler at de fikk dårlig betalt og er skuffet nå, sier Smerud, som overrasket med å flytte Selnæs ned som midtstopper i og med at Jonas Grønner meldte forfall på grunn av fødsel.

St. Etienne-proffen klarte seg bra, men landslagssjefen sier det kan være aktuelt å flytte ham opp på midtbanen i returkampen på Marienlyst. Der Norge må vinne 3-0 for å gå til EM-sluttspillet.

