BERLIN (VG) Ingen har spilt bedre for landslaget de siste tre årene. Nå er Mats Møller Dæhli (21) tilbake til start for A-laget. Men han tar gjerne med seg et U23-sluttspill også.

Freiburg-proffen ble løftet inn i A-landslagsvarmen igjen før Tsjekkia-kampen. All mulig fotballogikk tyder på to ting: At han dermed får spilletid – gjerne fra start – i Praha fredag. Og at han flyttes ned igjen på U21-landslaget til returkampen mot Serbia i EM-playoffen neste uke.

Samme dag som Per-Mathias Høgmos lag spiller for videre VM-liv i kvalikbestemmeren mot Tsjekkia, møter Leif Gunnar Smeruds ballsikre, fremadstormende U21-landslag Serbia borte i første del av 180-minuttersmøtet der plass i neste års U-EM er vinnerens belønning.

– Fantastisk

Selv om Dæhli nå er A-spiller og trolig får sin 13. A-landskamp fredag, er han særdeles klar på at et eventuelt U-mesterskap vil være et høydepunkt i hans fotballspillerliv så langt.

– Det ville vært utrolig stort. Med den gjengen der – det ville vært fantastisk, sier 21-åringen til VG.

«Den gjengen» har reist seg etter 1-6-tapet for England i begynnelsen av september. De måtte slå Sveits hjemme – og gjorde det. De måtte følge opp med seier i Kasakhstan for å sikre playoff – og gjorde det. Nå er det altså Serbia.

De bør regnes som favoritter mot Norge. I fjor vant flere av de samme spillerne VM for G19-landslag etter finaleseier over Brasil i New Zealand. Da kan muligens Dæhli trenges i kamp to på Marienlyst i Drammen.

JAKTER EM-PLASS: Mats Møller Dæhli gir lagkamerat Martin Ødegaard en klem under U21-landslagets seier over Sveits i høst. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Jeg har lyst til det, og det har jeg sagt. Vi får se hva Smerud sier, opplyser Mats Møller Dæhli.

Dominerte sist mot Tsjekkia

Først skal han tilbake til arenaen for sin første A-landskamp fra start: I 2-2-kampen mot Tsjekkia i mars 2014. Nordmannen ble hyllet fra en rekke hold etter å ha gjort Eden Arena til sitt ballparadis i 72 minutter.

BEST PÅ VG-BØRSEN UNDER PER-MATHIAS HØGMO 1. Mats Møller Dæhli - 6,00 (11 kamper med børskarakter) 2. Morten Gamst Pedersen - 5,33 (6) 3. Vegard Forren - 5,13 (24) 4. Joshua King - 5,13 (15) 5. Tom Høgli - 5,13 (15)

– Bra bortekamp. Vi spilte 4-4-2, vant ballen i gode posisjoner og spilte godt med ballen da vi hadde den, minnes Freiburg-spilleren, som da spilte sin tredje landskamp etter to innhopp på rundt en halvtime høsten 2013.

Det er blitt korte kamper også for Freiburgs A-lag denne høsten. Han har spilletid i to cupkamper og vært ubenyttet reserve ved to anledninger. Per-Mathias Høgmo har vraket Real Madrids B-spiller Martin Ødegaard fra A-landslaget de siste kampene med kamparena som begrunnelsen.

I Dæhlis tilfelle tenker Høgmo annerledes.

– Logikken er at man behandler spillere forskjellig. Det er ulike parametere bak vurderingene, og også sett sammen som en helhet med A-lag og U-lag, hvordan vi kan få de lagene til å se best mulig ut på fredag, begrunner Høgmo.

Har fått tilbake følelsen

– Jeg er veldig klar over at jeg har trent i bare tre måneder etter å ha vært skadet i veldig lang tid. Det tar tid for meg å bygge meg opp igjen fysisk og følelsen jeg har på banen. Det har vært en prosess. Jeg føler jeg har kommet mye, mye lenger og har vært god på trening, sier 21-åringen selv om egen spilletid.

Italienske Vincenzo Grifo og den tyske U21-landslagsspilleren Maximilian Philipp er prioritert foran Dæhli i de aktuelle offensive rollene av trener Christian Streich.

– Selvfølgelig vil jeg spille mer enn jeg har gjort, men når du har et lag som fungerer godt, med gode spillere i mine posisjoner, er det tøft. Det har vært prioritert fra treneren at jeg skal bli hundre prosent matchfit og tåle 90 minutter, sier Dæhli.

Derfor har det skjedd at han har spilt 90 minutter for klubbens annetlag i stedet for å være en del av kamptroppen i Bundesliga.

– Nå har jeg fem fulle kamper. Følelsen på banen er veldig lik den jeg hadde før jeg ble skadet, sier Mats Møller Dæhli.

