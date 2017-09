Tyskland ydmyket Norge: Vant 6-0

STUTTGART (VG) (Tyskland - Norge 6-0) Den regjerende verdensmesteren filleristet Norge. Et utspilt norsk lag slapp inn seks mål. Og det kunne vært enda verre.

Foran en fullsatt arena i Stuttgart tok Tyskland kvelertak på Norge fra start av. Kampuret var 40 sekunder unna å runde ti minutter da hjemmelaget trillet seg lekende lett gjennom det norske forsvaret. Mesut Özil plasserte inn 1-0 oppe i vinkelen.

Rune Jarstein ville ha offside på Timo Werner, som muligens forstyrret synsvinkelen til den norske keeperen, men TV-bildene viste at Omar Elabdellaoui uansett opphevet den.

Les også: Disse slo Tyskland i 2009: – Største i karrieren min

Holdt lekestue med svimle nordmenn

Og verre skulle det bli. Mye verre. Etter 17 minutter trillet Tyskland igjen ball i hatt med Norge. Ni trekk i laget før Julian Draxler ekspederte Özils pasning inn bak en sjanseløs Jarstein.

Svimle norske spillere hadde knapt kommet seg opp i knestående før det smalt igjen. Thomas Müller hælsparket videre til Timo Werner. Den tidligere Stuttgart-spissen, som nå spiller for Leipzig, økte til 3-0.

Les også: Aleesami: Palermo nektet å selge meg for 55 millioner kroner

Deretter tok «Die Mannschaft» det litt mer piano. Etter 24 minutter kontret Norge seg til noe som i det minste lignet en målsjanse. Jo Inge Berget skjøt over mål fra snaue 20 minutter. Hadde han valgt å spille til en umarkert Mohamed Elyounoussi kunne det i stedet ha stått 3-1.

Fem minutter før pause skrudde Tyskland på ydmykelsesknappen – igjen. Thomas Müller la et fantastisk innlegg fra høyre. Timo Werner steg til værs, med Ole Selnæs på etterskudd inne i 16-meteren. Og headet inn 4-0.

Og hadde ikke Toni Kroos misset på to kjempesjanser, kunne det vært både 5-0 og 6-0.

Det var bare å grue seg til andre omgang.

Innbyttere økte etter pause

Norge erstattet Sander Berge med Gustav Valsvik i pausen, og flyttet Håvard Nordtveit opp på sentral midtbane. Uten at det forandret kampbildet eller styrkeforholdet i særlig grad.

Tyskland fortsatte å bombardere Rune Jarstein i minuttene etter pause. Etter 50 minutter headet innbytter Leon Goretzka inn 5-0 på et innlegg fra Julian Draxler.

Fem minutter senere kom Ole Selnæs til en brukbar mulighet. Skuddet gikk i nettveggen. Like etterpå var et innlegg fra Joshua King nær ved å gå i mål – via Mats Hummels. Men det endte med en resultatløs corner.

Når det er sagt: Tyskland misbrukte tre-fire langt større sjanser i andre omgang.

Etter 79 minutter økte hjemmelaget ledelsen ytterligere. Nok en innbytter, Mario Gomez, headet inn 6-0.

Helt på tampen kom Norge til sin største sjanse. Jørgen Skjelvik var nær ved å «pynte» på sluttresultatet, men headingen endte på nettaket.

Dermed: Game, sett og match til Tyskland. 6-0.

PS! Tidenes største norske tap er 0-12 mot Danmark i København, 7.oktober 1917, altså 100 år siden. Da var det 5-0 til pause. Det verste tapet i moderne tid stammer fra 1972. Nederland slo Norge 9-0.

Les også: Stjernene herjet for Hareide – igjen