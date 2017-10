TV 2-Mathisen om irritert Lagerbäck: – Aldri sett ham sånn

SAN MARINO (VG) Det var en irritert landslagssjef som møtte pressen i lille San Marino. Både humøret og valgene til Lars Lagerbäck (69) får TV 2s fotballekspert til å reagere.

– Jeg har aldri sett ham sånn. Jeg vil ikke kalle ham sinna, men han var litt ilter og amper, sier Jesper Mathisen, som var til stede på landslagets første pressekonferanse i det lille landet midt i Italia.

Lagerbäck reagerte: – Mener du dette alvorlig?

Den svenske landslagssjefen virket ikke overbegeistret over spørsmålene han fikk fra norsk presse. Da han ble spurt om å kommentere reaksjonene etter vrakingen av Martin Ødegaard, antydet han at kritikken er medieskapt. Da det ble stilt spørsmål om San Marino-turen er en slags ferie for ham, svarte han nærmest oppgitt: «Mener du det spørsmålet alvorlig?»

I SAN MARINO: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, her på pressehotellet i San Marino, følger landslaget gjennom hele samlingen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Jeg synes han fremsto frisk og offensiv. Jeg likte det. Jeg synes ofte at landslagstrenere og trenere blir litt forsiktige, men i dag var han klar for fight. Det er tydelig at han er klar for å revansjere fadesen mot Tyskland, sier Mathisen.

Rister på hodet av stengt trening

Mandagens samtaleemne rundt landslaget var Lagerbäcks valg om å stenge den første treningsøkten i forkant av torsdagens San Marino-kamp. Det norske pressekorpset fikk bare ta bilder av spillerne da de ankom den beskjedne treningsbanen, før de ble sendt vekk av landslagsapparatet.

VG møtte sportsjournalist Riccardo Marchetti i San Marino. Slik er det å følge et av verdens dårligste landslag:

Lagerbäck understreket at det var hans avgjørelse å stenge treningen, og begrunnet det på følgende måte:

– Vi spiller allerede på torsdag, og mange av spillerne spilte søndag, så vi kunne ikke trene ordentlig. Vi gikk bare gjennom tre dødballsituasjoner. Det synes jeg ikke er noe å vise frem. Det var bare en intern greie hvor vi restituerte litt og gikk gjennom tre dødballsituasjoner. Vi bruker aldri å ville vise det. Det var ingen trening å se i dag, mener jeg.

Svenskens forklaring overbeviser ikke Jesper Mathisen, som var blant dem som ble sendt vekk fra treningsanlegget da økten startet.

– Jeg kjøper det ikke. Hvis du har noen gode dødballtrekk i pennalet, så bruker du de ikke i en ubetydelig kvalifiseringskamp mot San Marino. Dessuten kunne de bare bedt oss om ikke å filme situasjonene. Vi skal ikke være sutrete, men vi må få lov til å mene at det er unødvendig å stenge den typen treninger, sier Mathisen.

BAK LÅS: Her er landslaget samlet med Lars Lagerbäck bak lukkede dører. Pressen ble raskt bedt om å dra. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Han mener et norsk landslag i motgang trenger alt annet enn lukkede dører.

– Landslaget står så lavt i kurs hos det norske folk. Nå er det om å gjøre å skape entusiasme, tro og positivitet inn mot en ny kvalifisering. Da hadde i hvert fall jeg åpnet alt som er av dører. Jeg synes det er litt rart, og det skaper bare mer støy: Hva er de redd for å avsløre? Jeg skjønner lite av det, sier han.

Erstatter ikke skadet Helland

Mandag opplyste Norges Fotballforbund om at Rosenborg-vingen Pål André Helland har meldt forfall til landslagssamlingen på grunn av skade. Lagerbäck bekreftet at han ikke ønsker å hente inn en erstatter for trønderen før torsdagens San Marino-kamp.

– Men om vi får noen skader eller gule kort der, så kan det være aktuelle å erstatte ham, sier Lagerbäck, som reiser rett hjem etter kampen natt til fredag for å begynne forberedelsene til søndagens møte med Nord-Irland.

Mathisen mener at Lagerbäck aldri burde tatt ut Helland til denne troppen i utgangspunktet.

– Han har en historie som viser at han kommer til å fortsette å slite med skader. Hvis jeg skulle tatt ut en høyrekant i denne troppen, så ville jeg tatt ut Martin Ødegaard syv dager i uken, sier fotballeksperten.

Han avfeier Lagerbäcks antydninger om at det kun er Medie-Norge som bryr seg om den Real Madrid-eide unggutten:

– Ødegaard bryr mormor seg om, mamma seg om, mine søstre seg om. Han går hjem i de alle fleste hjem i Norge.