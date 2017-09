TV 2-Davy fyrer løs mot «Landslaget»-forfatter

ULLEVAAL (VG) TV 2s sportsprofil Davy Wathne stiller spørsmål ved motivene til forfatteren av den nye boken om landslaget. Birger Løfaldli avviser beskyldningene.

I boken får John Carew og John Arne Riise tyn for å være for useriøse og altfor egoistiske.

– Jeg stusser over at et menneske jeg ikke har sett på en landskamp, en jeg aldri har opplevd i miljøet, skriver bok der han feller dommer over menneskers karakter og holdninger, sier Wathne.

Han lar seg intervjue på tribunen på Ullevaal Stadion mens landslaget trener på landslagsarenaen.

– Hvis du skal felle dommer over noen, så må du sette deg i deres situasjon, og si «ville jeg opptrådt mer moralsk, mer høyverdig, mer anstendig, mer prektig og mer karakterfast». Jeg er sikker på at de fleste av oss – med de samme fristelsene - ville begått mye grovere overtramp enn John Carew og John Arne Riise.

TV 2-profilen jobbet tett med landslaget i perioden med Carew og Riise.

– Fristelsene er mange og mulighetene er store. Jeg synes nettopp at de har bevist at de har bevart det sportslige fokuset – og prestert, vært lojale, stilt opp og prestert på landslaget når det har stormet rundt dem, sier han engasjert.

– Da er det en eller annen fyr som vil tjene penger på å skrive bok med namedropping og lage noe kontroversielt mot mennesker som alle kjenner og har en oppfatning av.

Watne mener kritikken av Carew og Riise er urettferdig, og at de to er stikk motsatt av det de påstås å være.

– Jeg kjenner John Arne Riise som en som er forbilledlig i sine holdninger. Så kan du godt si at han er toskete og gjør dumme ting, og har måttet betale en høy pris for det, både økonomisk og sosialt. Men på banen, i garderoben og på trening var han forbilledlig fokusert og alltid på høyeste nivå. Så god at jeg har lurt på hvordan det er mulig for en fyr det har stormet så mye rundt å prestere så godt.

– Det samme med John Carew. En fantastisk fyr som lett kunne ha sporet av og lett kunne blitt opptatt uvesentligheter, men som har evnet å prestere på veldig høyt nivå, sier han.

Forfatteren av «Landslaget», Birger Løfaldli, kommenterer kritikken fra Davy Wathne slik:

– Jeg feller ingen dom over Riise og Carew. Jeg konstaterer at Riise og Carew ble oppfattet på den måten på det tidspunktet, og siterer blant andre Ole Gunnar Solskjær, Ståle Solbakken og Stig Inge Bjørnebye når jeg beskriver endringen som kom etter tusenårsskiftet. Her går Davy Wathne i den klassiske fellen og tar mannen i stedet for ballen. Det er ikke jeg som hevder at det var slik, men sentrale skikkelser som opplevde både tiden før og etter 2000.

– Mange trekker frem endringen etter årtusenskiftet, da det kom en ny generasjon. Det er noe som er interessant å se på. Det at Solskjær, Solbakken og Bjørnebye sier det de gjør, mener jeg det er grunn til å legge vekt på, spesielt fordi disse tre opplevde landslaget både før 2000 og etter 2000, sier forfatteren og Adresseavisen-journalisten.

PS: Både John Arne Riise og John Carew har hatt roller som eksperter i TV2, der Davy Wathne jobber.