Tror ikke på Solbakken til Norge: – For FCK er det ikke interessant med 10-15 mill.

De fleste fotballeksperter peker på Ståle Solbakken (48) som Norges neste landslagssjef, men FCK-sjefen må i så fall forlate en årslønn på rundt ni millioner kroner.

Norges Fotballforbund må betale lønn til avgått landslagssjef Per-Mathias Høgmo i over ett år, og en erstatter skal naturligvis også ha sitt.

Solbakken er ifølge danske Ekstra Bladet Skandinavias best betalte trener med en årslønn på rundt ni millioner norske kroner.

Advokat om etterlønnen: – Om han har trukket seg, er det helt krise

48-åringens FC København-kontrakt løper til sommeren 2018, noe som betyr at NFF trolig må komme opp med en «overgangssum» for nordmannen – hvis Solbakken skal ta på seg NFF-klær før den tid.

– Jeg tror FCK bare vil vurdere å slippe Solbakken hvis han virkelig, virkelig presser på selv og legger et tungt press på klubben. Solbakken er den viktigste mannen i FCKs prosjekt, sier Ekstra Bladets reporter Gisle Thorsen.

Djurgården på trenerjakt: – Mange fans drømmer om å få Høgmo tilbake

Tror Solbakken vurderer andre



Han mener at FCKs to store aksjonærer ikke har veldig mye greie på fotball, og at de ser på den danske storklubben som en investering.

– Ståle har tatt FCK til Champions League, og det betyr rundt 200 millioner danske kroner (ca. 250 millioner norske) for dem. Man har ingen garantier i fotball, men for FCK er Ståle Solbakken det nærmeste man kommer en garanti. Hvis FCK kvalifiserer seg til Champions League neste år, så betyr det 200 millioner kroner til. De vil nødig slippe ham, sier Thorsen.

Han mener det absolutt ikke er i FCKs interesse å selge Solbakken til Norge.

– For FCK er det ikke interessant uansett om det er 10 eller 15 millioner kroner. Det er ikke SÅ mye penger for en så stor virksomhet, som nå kan selge Ludwig Augustinsson for 30-40 millioner kroner.

– Så eneste mulighet er at Solbakken selv ber om å få gå?

– Ja, slik jeg ser det. Ellers må du opp i sykt mye penger. Men hvis han sier «la meg gå», så er det ikke morsomt å ha en ansatt som ikke ønsker å være der.

Den danske journalisten legger også til at VM-kvaliken er så godt som «død» for Norges del, og at det neste målet blir EM i 2022. Derfor tror han at Solbakken vil vurdere andre alternativ enn Norge.

– Jeg tror de vil sette seg ned etter sesongen. Da har de 1,5 år igjen av kontrakten, og sist han forlenget var det litt over ett år igjen av kontrakten. Hvis han velger Norge, så er ikke penger den primære motivasjonen. Men jeg er ikke overbevist om at han vil det, han vil nok se hvilke muligheter han har.

FCK-direktør Anders Hørsholt var i oktober krystallklar på at de ikke slipper suksesstrener Ståle Solbakken.

– Ståle har kontrakt frem til sommeren 2018. Vi vil fortsette vårt glimrende arbeid her i København. Ståle er FCK-trener i minimum den periode, fortalte Hørsholt til VG.