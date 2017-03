Tror han kan løse Norges stopper-problem

Ekspertene er klare på at det norske landslaget har et stopperproblem. Løsningen kan hete Sander Berge (19).

Rune Bratseth spilte 60 landskamper mellom 1968 og 1994. Stopperkjempen antyder at den unge Genk-proffen kanskje kan omskoleres og bli en stopper av format.

– Sander Berge har alt som skal til for å bli en veldig god midtstopper. Han ble kastet inn i det i en U21-kamp, uten hell. Men han har alt på stell – både fysikken og ferdighetene. Problemet er at han ikke er stopper på klubblaget, sier Bratseth.

Han konstaterer at stoppermangelen er ikke noe nytt problem og ønsker heller ikke å «rakke ned» på de som gjorde sitt beste mot Nord-Irland søndag.

– Dessuten så handler forsvarsspillet om det som skjer på midtbanen også – jeg synes ikke midtbanefireren hang særlig godt sammen. Men jeg har over tid påpekt at stopperplassen er et forsømt område. Det ble på et tidspunkt satset mer på teknisk gode spillere, og så har vel den satsingen gått litt langt. I en periode hadde vi vel 10-20 stoppere som holdt høyt nivå. Nå er ikke utvalget like bredt, fastslår Rune Bratseth og etterlyser en bevisstgjøring av stopperrollen.

– Kan bli veldig god



I likhet med Bratseth peker også Vidar Davidsen på Sander Berge som en mulig midtstopper. Davidsen minner om at Nils Johan Semb omskolerte Ronny Johnsen fra å være en «rask spiss med dårlige avslutninger til å bli en midtstopper i verdensklasse».

– Sander Berge kan være en sånn spiller. Da han prøvde seg som stopper på U21-landslaget mot England, så handlet det om at hele laget ble avkledd – ikke bare Berge. Han har ferdighetene, størrelsen og fysikken til å bli en veldig god midtstopper. Problemet er vel å få med Genk på et slikt prosjekt.

Etter å ha sett Lars Lagerbäcks første kamp fra TV-stolen hjemme i København gjør Ståle Solbakken seg sine vurderinger.

Fikk fire på VG-børsen



– Akkurat nå er situasjonen mest prekær i midtstopper-posisjonen. Det er åpenbart at Norge har et problem der. Even Hovland spiller til og fra, Gustav Valsvik er fersk og Vegard Forren spiller ikke. Og det blir en stor utfordring når de andre alternativene er relativt ferske, mener FC København-treneren og konstaterer at Norge er et lite fotballand.

– Noen ganger blir det mangel på spillertyper. Sånn er det bare, det går litt opp og ned. Slik var det også her i Danmark, men nå har man plutselig 100 stoppere, sier Solbakken.

PS! Gustav Valsvik og Even Hovland som var stopperparet i 2-0-tapet for Nord-Irland fikk begge 4 poeng på VGs spillerbørs.