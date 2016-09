Tre «humpete» år – slik har det gått med Høgmos visjoner

ULLEVAAL (VG) Tre år med Per-Mathias Høgmo (56) som landslagssjef. Hva satte han i gang – og hva er igjen?

Når Høgmo skal fortelle om den tre år lange reisen (fra 27. september 2013) innleder han med at «det er et langt spørsmål» og at «det er mange aspekt». Og som vanlig: Et Høgmo-smil.

– Vi har matchet oss tøft. Vi har veldig mange spillere som er tidlig i starten på sin karriere – og det har nok gjort at variasjonen i prestasjonene har vært litt deretter, sier han til VG etter å ha presentert landslagstroppen til kampene mot Aserbajdsjan og San Marino.

– Har du gjort noen erkjennelser?

– Ja, man gjør seg definitivt erkjennelser hele veien. Summen av det du presterer til enhver tid er jo den tradisjonen som ligger i norsk fotball, spillerne du har tilgjengelig og min egen filosofi. Man skal smelte det sammen, og dra det i én retning. Det er der vi står nå: Hvordan vi kan ta de tilgjengelige spillerne videre inn i en ny kvalik.

– Tydelig hvor skoen trykker



Det er ikke like enkelt å selge budskapet nå som for tre år siden. Høgmo kom med lovnader om en ny retning – og i løpet av noen måneder fikk vi blant annet høre:

Norge på FIFA-rankingen i Høgmos tid som landslagssjef: 2013: September: 38 Desember: 54 2014: Mars: 57 Juni: 55 September: 76 (historisk bunnivå) Desember: 67 2015: Mars: 70 Juni: 64 September: 69 Desember: 54 2016: Mars: 51 Juni: 51 September: 70 (Kilde: Soccerway)

… at «VM i Russland (2018) er på en måte hvor vi virkelig vil begynne å se det, så for meg handler det om at vi bidrar til å utvikle disse spillerne til å ta steg» (VG, november 2013).

…at Høgmo ønsket et nytt trenings- og kompetanseområde for på Ekebergsletta i Oslo: «Campus Norway» (VG, november 2013).

… at «vi ønsker å diktere kampene. Det skal ikke være sånn at vi ikke er gode nok til det. Vi skal klare det» (VG, januar 2014).

… at Høgmo-stilen skulle visualiseres for alle norskelandslagsspillere – fra G15 til A-landslaget – i et felles spillestilsdokument (VG, januar 2014).

Ikke alt har blitt som Høgmo forestilte seg eller drømte om.

– Du har store visjoner. Er det vanskelig i en jobb hvor du hele tiden møter støy og press – ting som forstyrrer det langsiktige?

– Tvert imot. Eller la meg si det på en annen måte: Når du har fulgt internasjonal fotball så tett som jeg har gjort som landslagssjef i tre år, og møtt de beste lagene i verden, som Tyskland, Portugal og Frankrike, så har det vært en veldig god erkjennelse på hvor vi står. Det er tydelig hvor skoen trykker.

Ingen «Høgmo-bibel»



– Angrer du litt på retorikken din, type at Norge skal spille angrepsfotball som Manchester City og forsvare seg som Atlético Madrid?

– Jeg har jo ikke sagt det...

– Du har nok det…

– Jeg har vel ikke brukt akkurat de navnene. Men jeg har sagt at… Jeg kan nok noen ganger være veldig ambisiøs, sier Høgmo.

Han flirer litt.

– Det er bare sånn jeg er. Jeg tror det var litt av grunnen til at vi tok OL-gull i vår tid. Man er ambisiøs og har lyst å komme videre. Jeg har vært tydelig på at vi har måttet utvikle et etablert angrepsspill, og at det har vært et mål for oss hele veien. Det er det vanskeligste i fotball, og det har nok gjort at det har hoppet litt opp og ned resultatmessig. Spesielt mot de beste.

Så langt har det gitt 16 tap på 32 kamper. Og syv seirer og ni uavgjorte. Høgmos kortversjon er «en god EM-kvalik og en dårlig play-off».

Høgmos Ekeberg-drøm er allerede skrotet. Høgmos spillestildokument for alle landslag har det heller ikke blitt noe av.

BLE IKKE NOE AV: Per-Mathias Høgmo og daværende fotballpresident Yngve Hallén forteller om ønskene om et «Campus Norway» på Ekeberg i 2013. Foto: Helge Mikalsen , VG

Toppfotballsjef Nils Johan Semb forteller at det har blitt jobbet med en felles spillestil for aldersbestemte landslag (begge kjønn) det siste året, men dette arbeidet foregår stort sett uten Høgmo.

– Det er et arbeid vi har gjort i NFF. Det er også inspirert av innspill fra Per, men det har vært en prosess der alle landslagstrenere har vært involvert – og alle sportslig ansvarlige har vært involvert, sier Semb.

– Hva er prinsippene?

– Det får vi komme tilbake til, for vi har akkurat ferdigstilt det arbeidet. Nå skal vi bare vaske det, og så er det klart senere i høst, sier toppfotballsjefen og legger til at A-landslaget må være i en særstilling og ha fleksibilitet med tanke på sin konkurransesituasjon.

Ingen Ødegaard



I et VG-intervju i november 2013 presenterte daværende fotballpresident Yngve Hallén sin «kravliste» til Høgmo. Det holdt ikke bare å ta Norge til EM i Frankrike. Høgmo skulle – blant annet – få den nye generasjonen til å lykkes.

– Vi har fått opp en generasjon som vi må forelde bedre enn vi har gjort før. Den fremste til å gjøre det, er Per-Mathias. Ansvaret er større på han enn på tidligere landslagssjefer fordi vi er inne i et generasjonsskifte, sa Hallén.

Men har Høgmo tatt vare på den nye generajonen?

Martin Ødegaard (17), som debuterte for Norge 27. august 2014, befinner seg nå på U21-landslaget.

– Vi ønsket at Martin skulle bli utlånt og dermed få en bedre kamparena. Hovedårsaken til at han ikke er med er at hans kamparena kunne vært bedre, sier Høgmo.

– Du gikk tidlig ut og sa at du ville styre kamper. Hadde du et for romantisk bilde av norsk fotball i forhold til realitetene?

– Jeg står fast på at hvis vi skal komme videre, så er vi nødt til å ha den type kompetanse i norsk fotball. Men det har gjort at det er en litt humpete vei, ja.