«Tore på Sporet» om Skjelbreds landslags-exit: – Det er ikke greit

At Per Ciljan Skjelbred (29) takker nei til videre spill for Norge, falt ikke i god jord hos NRK-kjendis Tore Strømøy (57).

I kjølvannet av Per Ciljan Skjelbreds landslagsexit, har Tore Strømøy vakt reaksjoner på det sosiale mediet Twitter med sine tweets.

– Dette var humoristisk ment. Jeg forstår at folk reagerer, og jeg kunne nok lagt på et smilefjes eller lignende for at folk skulle skjønne det var tull, sier han til VG.

– Men det hadde jo ikke vært like artig, legger han til.



– Respektløst



Reaksjonene har strømmet inn på det sosiale mediet. «Respektløst», «Fullstendig skivebom», og «Er du på tyttebærtur?» er noen av reaksjonene.

Også Per Ciljan Skjelbreds agent, Jan Ludvigsen, mener det er respektløst. Det skriver han til VG i en SMS.

– Å sammenligne krig og fotball blir så søkt og respektløst at jeg har problemer med å tro at Strømøy mente dette som noe annet enn en dårlig spøk. Er det skrevet i alvor, fortjener ikke utspillet mer oppmerksomhet, sier han.

Han understreker også at dette ikke er noe Skjelbred selv ønsker å kommentere. Bundesliga-proffen har ifølge Ludvigsen fullt fokus på Hertha Berlins kommende oppgjør mot Eintracht Frankfurt.

«Alt for Norge»



Før hver landskamp som spilles på Ullevaal stadion, spilles sangen «Alt for Norge». Nettopp den sangen ble toneangivende for Strømøys tweets.

– En jeg kjenner reagerte når landslaget sang «Alt for Norge» i fotballsammenheng. Han syntes det var forkastelig når folk i krig har mistet livet, forteller Strømøy.

«Alt for Norge» er herrelandslaget i fotballs offisielle sang, og ble opprinnelig laget til fotball-VM i 1994. Sangen er fremført av Jørn Lande og landslaget selv. Strømøy er klar på at han ikke prøver å sammenligne fotball og krig.

– Det blir selvfølgelig helt tullete å sammenligne fotballspillere og krigshelter på den måten, men det var en måte å formidle meningen min: at man ikke burde si nei til å representere landet sitt.

Strømøy sier videre at selv om sangen bare er nettopp en sang, er budskapet klart.

– Det er ingen som er flinkere å fortelle om hvor viktig fotball er enn fotballspillere selv. Når man synger «Vi gir alt, alt for Norge», så mener jeg at man burde gjøre det også.

– Ingen gyldig grunn



Strømøy, som er godt kjent fra den tidligere NRK-serien «Tore på Sporet» hvor han gjenforente familier, sier det står respekt av at Skjelbred vil prioritere familien, men mener at dersom man skal takke nei til å representere landet sitt, burde man ha en gyldig grunn.

– Folk som blir tatt ut til å representere Norge med flagget på brystet burde føle seg beæret. Det må være en ære å spille for Norge, og da kan man ikke si nei uten å ha en gyldig grunn.

Og det at Skjelbred vil tilbringe mer tid med familien, er ikke en gyldig grunn, ifølge Strømøy.

– Ære være ham for å ville ta vare på familien sin, men som fotballproff trener han ikke hele dagen. Jeg vil tro det skal være mulig å kombinere det å være fotballproff i dag og å tilbringe tid med familie. Det er ikke så mange dager man er borte på landslagsoppdrag, mener han.

Vakte oppsikt



Strømøy er selverklært sportsidiot, og sier han følger både fotball og andre idretter aktivt.

– Jeg kjenner ikke Skjelbred personlig, men har møtt ham, og han virker som en flott fyr. Men jeg synes ikke dette er en gyldig grunn for å gi seg. Så lenge Norge sier de trenger ham, mener jeg det blir feil, sier han og legger til:

– Spesielt når landslaget er langt nede, de sliter og man trenger kapteinen sin, så trekker du deg? Det synes jeg ikke er greit.

Strømøy vet hva han ville gjort dersom han hadde muligheten til å representere Norge.

– Jeg kunne aldri sagt nei til å representere landet mitt. Jeg synes man har en plikt når nasjonen kaller – enten det er fotball eller noe annet, sier han.

Strømøy, som har rundt 1000 følgere på Twitter, har opplevd en økning i interaksjoner på det sosiale mediet. Men han lar seg ikke affisere.

– Jeg tar folks reaksjoner med godt humør. Noen skjønte at jeg prøvde å være humoristisk, andre ikke. Jeg ville bare få litt oppmerksomhet rundt det – og det har jeg klart, sier han.



NFFs kommunikasjonssjef Yngve Haavik sier til VG at de har respekt for Skjelbreds beslutning, og at NFF ikke har behov for å gi ytterligere kommentarer.