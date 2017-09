Toni Kroos mer pasningsikker enn åtte av Norges menn til sammen

Et lite bilde på hvor overlegne Tyskland var mot Norge: Toni Kroos (27) slo flere vellykkede pasninger enn Norges midtbanefirer, angrepsduo og to backer til sammen.

Real Madrid-stjernen traff ifølge Opta på hele 129 av 133 pasninger i Tysklands 6-0-seier over Norge i Stuttgart. Disse tallene gir en treffprosent på nær optimale 97 prosent.

Les også: Tysk stjerne irritert på TV 2-Davy

Midtbanespilleren hadde flere vellykkede pasninger enn Ole Selnæs (22 pasninger), Sander Berge (10), Mohamed Elyounoussi (8), Mats Møller Dæhli (15), Jo Inge Berget (13), Joshua King (20), Omar Elabdellaoui (18) og Haitam Aleesami (13).

De åtte norske spillerne traff på bare 119 pasninger til sammen.

Andre Opta-tall avslører at Tyskland hadde 38,3 prosent av pasningene sine på den siste tredelen, altså rett foran Rune Almenning Jarsteins mål.

– Det er veldig, veldig mye. I tillegg hadde Tyskland en pasningssikkerhet på 85 prosent på den siste tredelen. Der Norge skal forsvare seg best, treffer altså Tyskland med 8,5 av 10 pasninger, sier fotballanalytiker Grant Andersen i Opta til VG.

Les også: VGs kommentator: – Skal vi si at det holder nå, Semb?

«Ekstrem forskjell»

Han registrer også at nesten samtlige tyske avslutninger kom innenfor den norske 16-meteren, og at dette avslører at Norge overhodet ikke bestemmer i eget felt.

Samtidig poengterer han at det er mye Opta ikke får frem når Norge ikke har ballen, som for eksempel feilplasseringer.

– Disse tallene er en kombinasjon av tyskernes og Kroos' skikkelighet, og Norges mangel på ditto. Du klarer ikke å oppnå slike tall uten utrolig dyktighet, men samtidig trenger du hjelp. Norge hadde et motspill som ikke klarte å hindre dyktigheten, sier Discoverys fotballekspert Bengt Eriksen.

Han mener det er en kjempeforskjell i ferdigheter mellom Tyskland og Norge, og at Norge ikke hang med i noen faser av spillet.

– Det er rett og slett ikke vanskeligere. Tyskerne kan det, vi kan det ikke. Forskjellen er ekstremt stor.





– Hva bør gjøres?

– Om man hadde sendt utpå et norsk lag med beskjeden «gi pokker'n i alt, men gi alt for ikke å slippe inn mål», så hadde vi stått den prøven bedre. Men kombinasjonen, det at vi også må forsøke å angripe, ble for mye for oss.

Eriksen reagerer mest på handlingslammelsen hos Norge.

– Det mest påfallende med det norske laget, er at vi blir utspilt selv om vi ikke blir utsatt for hurtige og mange vendinger av spillet. Det er ikke de helt store krumspringene før de slår til – det er helt enkle ting.

– Når du vet hva som kommer til å skje, så må du ta ut spillere. Men når (Antonio) Rüdiger får 288 kvadratmeter på en corner mot oss, så er det illevarslende. Det kan ikke være sånn at vi ikke ser det. Vi gjør det bare ikke, sier fotballeksperten.