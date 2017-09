STUTTGART (VG) Av mange verdensstjerner er Toni Kroos (27) mannen som skaper mest frykt hos de norske spillerne før kveldens møte med Tyskland.

For hvis den elegante Real Madrid-spilleren får tid og rom til å styre «Die Mannschaft», ja, da kan det bli slitsomt for Norge i Stuttgart.

Håper Kroos ikke spiller...

Midtstopper Jørgen Skjelvik bruker ikke så lang betekningstid på spørsmålet om hvilken tysk spiller han på forhånd frykter mest.

– Toni Kroos... Altså, hvis han får lov til å stå og styre i 90 minutter, så skal vi slite. For da finner de til slutt åpningene. Vi får håpe at han ikke spiller, sier Skjelvik med et smil til VG.

Med sin hurtighet blir Bærum-gutten en viktig norsk brikke når tyskerne skrur opp tempoet. Skjelvik tror mye avhenger av at ikke Kroos får styre hele butikken.

– Det er bare å se hvordan han styrer i Real Madrid og på det tyske landslaget. Med Kroos som ballfordeler kan de finne på det meste. Vi får håpe at han ikke blir så sentral, sier midtstopperen.

Haitam Aleesami peker også på 27-åringen som ble født i Greifswald, nordøst i det det gamle DDR, noen måneder før gjenforeningen av Tyskland.

– Kroos er den spilleren som styrer spillet og tempoet. Han er veldig flink til å dra tempoet både opp og ned. Klarer vi å ta ut en spiller som Kroos, så får vi tatt ut ganske mye, sier venstrebacken.

– Drømt om siden man var barn

Aleesami legger heller ikke skjul på at spenningsnivået blir høyere enn normalt foran det som er en av de tøffeste utfordringene du kan ha som fotballspiller.

SPIELFÜHRER: Pasningskongen Toni Kroos. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Absolutt. Det er slike matcher man har drømt om. Det er en indre glede som man har drømt om siden man var barn. Den gangen man så de store stjernene på TV-skjermen. Nå har man muligheten til å spille mot dem, sier Palermo-proffen.

– Det er et bra lag. Det blir tøft å stå i mot her i 90 minutter. Blir vi baktunge, så blir det beinhardt, mener Jørgen Skjelvik.

Aleesami og Skjelvik leverte begge gode innsatser i den norske forsvarsfireren mot Aserbajdsjan fredag. Oppgaven mot Tyskland i Stuttgart blir en helt annen.

I hjemmekampen i fjor høst var Norge i realiteten helt sjanseløse og tapte 0-3.

– Det handler om å gi alt. Gjøre det som et lag. Hjelpe hverandre. Løpe for hverandre. Holde på ballen de gangene vi klarer det. Da er det muligheter. De er ikke uslåelige maskiner, sier Haitam Aleesami.

