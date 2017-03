Tok feil av Tarik og Moi: Hvem er hvem, Lars Lagerbäck?

BELFAST (VG) Klarer du å skille mellom Tarik og Mohamed Elyounoussi? Det har ikke Lars Lagerbäck alltid greid denne uken.

I dag kommer den nye landslagssjefen til å velge en av Elyounoussi-fetterne på høyre midtbaneflanke. Vi får håpe han velger riktig utgave.

– Det stemmer det. Tarik har fått mye skryt denne uken. Til og med når jeg har scoret på trening har han fått skryt. Men det har blitt rettet opp i og han ser forskjell nå, smiler Mohamed Elyounoussi.

De er såkalte dobbelte søskenbarn. Fedrene er brødre og mødrene søstre. Til å begynne med tok Lagerbäck feil selv om Tarik er seks år eldre og seks centimeter lavere enn Moi.

Moi – som han kalles – gjorde til slutt Lagerbäck oppmerksom på at han ikke er Tarik.

– Han tok det med et smil selvfølgelig, sier han.

Lars Lagerbäck bekrefter feiltagelsen i en sms med smilefjes bak:

– De er jo ikke helt ulike, men jeg har lært dem å kjenne nå. På første trening med 23 spillere ropte jeg nok på feil Elyounoussi noen ganger ja J

– Det blir spennende å se om han velger han ene med barten eller han andre uten. Det eneste jeg vet er at han får en bra Elyounoussi uansett, sier Tarik Elyounoussi.

Det toppet seg da også Omar Elabdellaoui ble dratt inn i feiltagelsene. Hull-backen ble kalt Moi en gang. Han ler av det hele:

– Vi synes det var veldig morsomt da Tarik hadde gått av banen, men fortsatte å få skryt av Lagerbäck, smiler han. Men mener at «det har gått mye bedre i slutten av uken».

Åpenbart.

Elabdellaoui ble utnevnt til visekaptein torsdag. Alle tre har marokkanske aner på sørkysten av Middelhavet. Begge Elyounoussi-gutta er født i byen Al Hoceima før de flyttet til Østfold. Mens Oslo-fødte Elabdellaouis familie kommer fra Nador 13 mil lenger øst i Marokko.

Lars Lagerbäck – en gang kåret til Sveriges kjedeligste mann – har slått fleiper på hver eneste pressekonferanse denne uken. Mohamed Elyounoussi forklarer at svensken også har vitset med sin egen feiltagelse i ettertid. Den har naturligvis ingen sportslig betydning.

– Han kom under middagen og spurte om jeg hadde vært hos legen. Jeg svarte: «Nei skulle jeg ha vært det?» Men da latet han bare som han forvekslet meg med Tarik. Han gjør det med humor, sier Moi.

– Ja, jeg skjønner jo hvorfor han tok feil i starten. Vi er like både i spillestil og utseende har jeg hørt. Jeg får kanskje gjøre noe med det og farge håret mitt for å se forskjell. Det ikke bevisst fra vår side at vi skal ligne hver andre, sier han.

Heller ikke på målstatistikken kan de skilles. Tarik Elyounoussi har scoret seks mål for sin nye klubb Olympiakos denne sesongen, mens Mohamed Elyounoussi står notert med det nøyaktig det samme for Basel i Sveits etter overgangen fra Molde.

– Formen er veldig bra. Vi topper serien og er fortsatt med i cupen. Jeg trives veldig godt. Jeg har jobbet mot en del konkrete mål og nådd dem. Jeg har tatt store steg i det defensive arbeidet og har fortsatt med å ha en del målgivende og scoringer, sier han.

Mohamed Elyounoussi er svært glad for å være på landslaget med fetteren. Nå kjemper de til og med om samme plass.

– Det er spesielt selvsagt. Men jeg ser ikke på det som noen konkurranse. Tarik har alltid vært forbildet mitt og mentoren min. Det blir i alle fall en Elyounoussi å se på banen. Jeg håper det blir to. Tarik har lært meg det grunnleggende: Alltid ha en ball rundt meg og ha det gøy med fotballen. Det har gitt meg mye motivasjon at han har lykkes. Det er veldig kult at vi er her begge to. Det er stas for familien.

– Hvordan skal Lars Lagerbäck ta ut riktig Elyounoussi?

– Kanskje han skal sett inn begge to. Så gjør han alle fornøyde.

