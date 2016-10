To av tre tomme seter på Ullevaal: Vil ikke gi bort billetter

Det blir ingen folkefest på Ullevaal stadion mot San Marino. Billettsalget har så vidt sneket seg over 10.000.

Det er Sibir-kulde på temperaturen rundt det norske landslaget. Foruten den prekære situasjonen rundt landslagssjef Per-Mathias Høgmo, er det lite som koker rundt A-landslaget.

Før møtet med Aserbajdsjan mente Norges Fotballforbund at en seier i Baku ville kunne løfte salget. Den seieren uteble. Det er plass til rundt 28.000 tilskuere på Ullevaal. Det betyr at nær 2 av 3 seter vil stå tomme når Norge spiller sin tredje kamp i VM-kvalifiseringen.

– Vi fikk jo ikke akkurat noe gratis av tapet mot Aserbajdsjan, sier leder for kommersiell avdeling i NFF, Erik Loe til VG.

Våre gode naboer i Sverige har ikke bare fått en mye bedre start på sin kvalifisering (seier over Luxembourg og uavgjort mot Nederland), de velger også å gi bort 1000 billetter før kampen mot Bulgaria mandag kveld, for å få flest mulig på kamp.

– Uten betydning



Det er ikke aktuelt før San Marino-kampen.

– Prisene er så lave uansett, at det er ikke prisen det står på. Det handler om å få folk på stadion som vil være der, sier Loe.

Prisen for å se kampen starter på 200 kroner for en voksen og 100 kroner for et barn. Det er i tillegg rabatterte priser for samarbeidspartnere og diverse idrettslag.

Heller ikke president i Oljeberget, landslagets offisielle supportergruppe tror løsningen vil være å gi bort billetter.

– Spørsmålet er om de som får gratisbilletter skaper noe liv. Dette er en kamp uten betydning, så det er ikke rart folk velger å ikke møte opp, sier Lars Olav Karlsen (40) i Oljeberget, som møter opp på Ullevaal tirsdag.

– Det skal litt til for å skape engasjement igjen, fordi det holder ikke med en 1–0 seier. Dette er en vinn/vinn kamp. Taper vi denne så må jo Høgmo gå, sier Karlsen.

I en avstemming innad i landslagets supportergruppe mener så mange som 90 prosent at Høgmo må gå, uansett resultat mot San Marino.

– Og dette er den harde kjernen. Vi støtter laget uansett. Vi er der på kampen mot San Marino og vi stiller opp på treningskamper, sier 40-åringen som ble kjent gjennom serien «Heia Tufte».

VIL HA HØGMO UT: President i Oljeberget, Lars Olav Karlsen. Foto: Tom-egil Jensen , VG

Ikke bunnrekord

Tidligere i høst har Norge tapt mot Hviterussland (0–1) og Tyskland (0–3) på Ullevaal. 7180 tilskuere møtte opp til privatkampen mot Hviterussland. Pene 26.793 mennesker var på plass da regjerende verdensmester Tyskland var på besøk.

I mars var det bare 4675 tilskuere innenfor murene da Finland gjestene nasjonalarenaen. Laveste tilskuertall på Ullevaal i en herrelandskamp er 2417, mot Sovjetunionen i oktober 1986.

6511 tilskuere var for øvrig på plass da San Marino ble knust 10–0 på Ullevaal høsten 1992.

