Tidligere NFF-topper tause om Semb

VG har vært i kontakt med tre tidligere fotballpresidenter og to tidligere toppfotballsjefer. Ingen av dem ønsker å uttale seg om Nils Johan Semb (58).

Toppfotballsjefen, som har vært i jobben siden 2009, er under press etter svake resultater på de norske landslagene. Tirsdag skrev VG-kommentator Leif Welhaven at han mener Semb burde trekke seg.

– Jeg har en mening, men den holder jeg for meg selv, sier tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal (1987-1992 og 1996-2004) til VG.

Det er gjennomgangsmelodien blant tidligere topper i Norges Fotballforbund (NFF). Den forrige fotballpresidenten, Yngve Hallén, sier at han ikke ønsker å kommentere Semb-saken.

Sondre Kåfjord, president fra 2004 til 2010, var mannen som ansatte Semb som toppfotballsjef i 2009. Heller ikke han ønsker å kommentere 58-åringens posisjon.

Heller ikke tidligere toppfotballsjefer ønsker å si noe om Semb. Roald Bruun-Hanssen, som hadde jobben fra 2006 til 2017, sier at han ikke ønsker å delta i debatten.

– Jeg vil ikke svare på spørsmål om det. Jeg sitter såpass langt unna den hverdagen nå at det er vanskelig å si noe, sier Tore Krogstad, som ga seg i jobben som toppfotballsjef i 2004.

Den siste landslagssjefen for A-landslaget, Per-Mathias Høgmo, har ikke besvart VGs henvendelser. Han har også vært toppfotballsjef tidligere. Hans forgjenger, Egil «Drillo» Olsen, sier til VG at han ikke ønsker å si noe om Sembs rolle.

– Hvis jeg jeg har noen mening om det, så vil jeg ikke si det i VG, sier Drillo.

Roger Finjord (44) jobbet tett med toppfotballsjef Semb da han trente kvinnenes fotballandslag fra 2015 til 2016, og er fortsatt underlagt fotballforbundet i kraft av sin stilling som daglig leder for Finnmark fotballkrets.

– Det er ingen tvil om at Nils Johan er faglig flink, har erfaring innenfor toppfotballen og står for kontinuitet i norsk fotball, sier Finjord til VG.

Siden 2009, da Semb ble ansatt som toppfotballsjef, har Norges herrelandslag rast på FIFA-rankingen. Og i forrige turnering for damene, under EM i sommer og under svenske Martin Sjögrens ledelse, endte det med 0 mål og 0 poeng.

– Nils Johan har en rolle i det her, men det er mange som har et ansvar. Det viktigste for ham er å være offensiv og lede dette tydelig i den retningen forbundet vil, sier Finjord.

Finjord mener heller ikke det er hans jobb å vurdere om Semb gjør riktig eller feil når han nå fortsetter som toppfotballsjef, men ønsker istedenfor å se fremover.

– Welhaven mener man har nådd en smertegrense. Er du enig i det?

– Det er viktig å puste gjennom nesen med tanke på hva man gjør. Utfordringen har vært å få spillere til å prestere på et A-lagsnivå og å ha nok spillere ute i de beste ligaene. Der har vi slitt i det siste. Samtidig må vi huske på at det har skjedd mye positivt på aldersbestemt nivå, svarer Finjord.

Pellerud roser Semb

Even Pellerud (64) hadde også et nært samarbeid med Semb da han ledet det norske kvinnelandslaget fra 2012 til 2015. Han jobber i dag som fagsjef for kvinnefotball, og mener toppfotballsjefen har stor tillit internt i organisasjonen.

– Jeg tror jeg kan si på vegne av oss alle at vi har en høyt motivert, topp kompetent og hardtarbeidende sjef som vi setter stor pris på. Så får andre vurdere om han skal vurderes kun på jobben man synes han gjør, eller resultatene på lagene, sier Pellerud.

– Det har vært en skuffende utvikling på A-landslaget både på herre- og kvinnesiden, men det skjer mye bra under der som ofte ikke kommer frem i mediene, sier han.

Semb sa tirsdag til TV 2 at det er uaktuelt for ham å trekke seg fra sin toppfotballsjef-stilling. «Jeg oppfatter sterk tillit i ledelsen og fagmiljøet jeg leder. Det er ingen indikasjoner på noe annet», sa han.

VG forsøkte å få et intervju med Semb under tirsdagens U21-landskamp mellom Norge og Israel i Drammen, der han var til stede med landslagssjef Lars Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen. Semb ønsket ikke å uttale seg til VG.

– Nei. Jeg har allerede svart på det i dag, sa Semb.